Rugby: Stade Valdotain, Seniores a valanga contro il Cuneo Pedona

Analizziamo il fine settimana appena trascorso per le squadre dello Stade Valdotain impegnate nelle varie competizioni di categoria.

Sabato scendono in campo l’U14 e l’U16 rispettivamente con il Collegno e l’Imperia. L’U14 gioca una bella partita, pur riportando una sconfitta, mentre l’U16 vince 74 a 17. Domenica scendono in campo l’U18, la franchigia femminile in cui giocano due tesserate Stade e la Seniores. Nulla da fare per il Cuneo Pedona perde sia con la Seniores sia con l’U18.

SENIORES: Serie C

Stade Valdôtain Rugby vs Cuneo Pedona 95-0

"È stata una partita ottima, andata secondo ogni previsione. Dovevamo scendere in campo e vincere e il risultato parla da solo. Siamo stati uniti, compatti e imposto un gioco che ci piace, aprendo bene il campo e dominando la partita. Prossima settimana giochiamo una partita decisiva per la promozione in B, qui a Sarre con il Lions Grande Torino alle ore 17:30… aspettiamo tutti per il tifo".

Formazione: Gontier, Gontier, laiuda, Henriod, Di Sciacca Mattea, Seghesio, Duc, Chierici, Calosso, Barbieri, Lancione, Noval, Noval, Calosso, Romeo, Gramajo. A disposizione: Lallinaj, Miani, Tavella, Charbonnier, Rosso, Zanuso, Merivot . Allenatori: Parra e Ferrucci

UNDER 18

Stade Valdôtain Rugby vs Cuneo Pedona 56-0

Formazione: Mattiacci, Marchesini, Fasoli, Calvone, Ardy, Donnet, Panetti, Deval, Tarabella, Maietti, Planaz, Moore, Tolnai, Paggioro, De Meyer. A disposizione: Stella, Novani, Orru, Canino, Jimenez, Fusetti, Fusetti. Allenatori: Parra e Colaiuda

UNDER 16

Stade Valdôtain Rugby vs Imperia Rugby 74-17

Formazione: Mattei, Fasoli, D’Orazio, Ferré, Battendier, Posillipo, Jorioz, Sebastiani, Miramonti, Caputo, Fessia, Tropiano, Giachino, Pace, Vestena. A disposizione: Negre, Casiraghi, Melucci, Malacarne, Pal, Truscelli, Ottobrini. Allenatori: Bellafiore e Gramajo

UNDER 14

Stade Valdôtain Rugby vs Collegno Rugby 19-62

Formazione: Marchesani, Pizzuto, Porliod, Rosso, Jimenez, Cavani, Nicco, Oppicelli, Ferina, Asmar, Giaccio Rivarola, Currighetti, Condò, Thiebat, Fusinaz. Allenatori: Lodi e Curighetti

FEMMINILE

Le Fenici vs Parabiago Rugby 5-47

Atlete Stade Valdotain in campo: Jennifer Skofca e Martina Zanoni