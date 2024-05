Atletica: Successo per l'Atletica Sandro Calvesi ai Campionati di Società Master Piemonte e Valle d’Aosta

nel vibrante scenario degli eventi sportivi del weekend, sabato 4 e domenica 5 maggio, si è tenuto il Campionato di Società Piemonte e Valle d’Aosta Master (S35+) a Giaveno (TO), dove l'Atletica Sandro Calvesi ha brillato con luce propria.

Le sole rappresentanti della competizione sono state le squadre maschili e femminili dell'Atletica Sandro Calvesi, ma ciò non ha minimamente diminuito l'intensità della sfida. Entrambe le squadre hanno dimostrato una prestazione eccezionale, raggiungendo il requisito minimo di 13 gare necessarie per qualificarsi alle finali nazionali dei Campionati di Società.

Un fattore cruciale per l'accesso alle finali nazionali è stato il punteggio complessivo ottenuto, risultante dalla somma dei vari punteggi conseguiti dagli atleti nelle rispettive specialità e categorie di appartenenza. La qualificazione diretta alle finali nazionali è stata raggiunta superando la soglia dei 7500 punti per le donne e dei 9000 punti per gli uomini.

La squadra femminile della Calvesi ha totalizzato un impressionante punteggio di 9094, ottenendo così il secondo posto nella fase regionale e garantendosi un posto nelle finali nazionali che si terranno il 13 e 14 luglio a San Biagio di Callalta (TV).

Tra le protagoniste dei risultati si distinguono le performance straordinarie di Sandra Dini (SF60), che con un salto in alto di 1,23 m ha guadagnato 1050 punti per la squadra, Maria Luisa Finazzi (SF80) che, con una misura di 7,95 m nel getto del peso, ha aggiunto 1029 punti, e Chiara Ansaldi (SF55) che ha ottenuto 958 punti con un salto triplo di 9,67 m.

La squadra maschile, pur non raggiungendo il punteggio minimo richiesto per la qualificazione diretta alle finali nazionali, ha comunque coperto le 13 specialità richieste. Ora ha tempo fino al 23 giugno per migliorare il punteggio complessivo, lavorando per perfezionare le performance individuali nelle diverse specialità.

Questa straordinaria dimostrazione di impegno, talento e determinazione da parte dell'Atletica Sandro Calvesi promette emozioni e successi ancora più grandi nel futuro prossimo. LINK AI RISULTATI