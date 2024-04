Atletica: Edileco GrandPrix Ragazzi e Cadetti - 1 prova + Gare di contorno cat. Assolute

In foto da sinistra in piedi: Koussaimi Alaa, Millet Joan Elisabeth, Veronica Volpe, Berard Jacques, Bois Alessandro, De Bernardi Matteo, De Bernardi Giorgio, Renda Leonardo.

Sabato 20 aprile allo Stadio Crestella di Donnas si è tenuta la prima prova del GrandPrix Ragazzi e Cadetti firmato Edileco.

Partendo dalle categorie dei ragazzi e ragazze che avevano in programma il triathlon.

Per le ragazze al via con i 60m, poi il salto in lungo e i 600m. La migliore è stata Ilaria Testolin che vince la prima giornata con 1904 punti (60m: 9”25, lungo: 4m03, 600m: 1’55”54).

A seguire le compagne di squadra, 11ª Eleonora Dellio con 1467 pt., 29ª Viola Jacquin con 887 pt., 31ª Giorgia Garino con 866 pt. E 35ª Alaa Koussaimi con 722 pt.

Per i ragazzi, invece, in programma i 60m, lancio del vortex e 600m. Il migliore con la canotta verde è stato Giorgio Debernardi con 990 pt. (60m: 9”40, vortex: 18m017, 600m: 1’50”25) chiude al 6° posto, a seguire 7° Alessandro Bois con 953 pt., 12° Matteo Debernardi con 703 pt., 17° Jacques Berard con 401 pt., 22° Leonardo Renda con 246 pt.

Per le categorie cadetti e cadette in programma diverse specialità, tra le quali: 80m, 300hs,1000m, alto, triplo, peso, disco e la staffetta 4x100.

Gare di velocità tutte influenzate dal vento contro in rettilineo degli 80m. Tra le cadette hanno preso il via 8 atlete: 6ª Chiara Graziano con 11"57, 8ª Amelia Dovina con 11"74, 12ª Martina Saroglia con 12"25, 14ª Nicole Dal Mut con 12"38, 16ª Darlisa Cagnola con 12"69, 18ª Letizia Saba con 12"82, 19ª Chiara Borgia con 12"86, 20ª Giulia Varone con 12"94.

Tra i cadetti, a lottare contro il vento contrario: 6° Niccolò Statti con 11"02, 8° Gabriel Spensatello con 11"38, 12° Francesco Bois con 11"69.

Nei 300hs solo due nostri cadetti si sono cimentati nella prova ed entrambi alla prima volta sulla distanza: 2° Gabriele Mappelli con 50"01, 3° Federico Gaggioli con 51"87.

Nei 1000m molto bene Julie Truc che vince con il tempo di 3'24"07 e nonostante il vento abbassa il suo precedente record personale di circa 20”, sul terzo gradino del podio Francesca Milani con 3'26"52 non lontana dalla sua miglior prestazione e 8ª Martina Mancini con 3'51"24.

Passando alle pedane, nel salto in alto 2° Mohamed Alaa Saib con 1m40 che migliora di 5cm il suo PB e tra le cadette 5ª Martina Saroglia con 1m30, 7ª Chiara Borgia con 1m25.

Nel salto triplo, con molto vento a favore in quanto la pedana è stata spostata per favorire gli atleti, tra le cadette 4ª Chiara Graziano con 9m26, 5ª Martina Mancini con 9m11, invece nei cadetti 2° Francesco Bois con 10m39, 4° Niccolò Statti con 8m38.

Nei lanci, per quanto riguardo il lancio del disco da 1kg, 5ª Nicole Dal Mut con 16m29 migliorandosi di circa 2m, 6ª Letizia Saba con 13m98.

Nel getto del peso, sempre tra le cadette, con l’attrezzo da 3kg, 7ª Darlisa Cagnola con 6m79, 11ª Amelia Dovina con 5m74. Invece con il peso da 4kg, sul secondo gradino del podio Gabriel Spensatello con 10m45 che si migliora di 30cm, 5° Federico Gaggioli con 7m01.

Alla fine della giornata in programma anche la staffetta 4x100 per i cadetti/e. Due formazioni al femminile in gara, dove tagliano il traguardo in terza posizione la staffetta composta da Martina Saroglia, Amelia Dovina, Nicole Dal Mut, Chiara Graziano con 55"92 e 6ª la squadra con Chiara Borgia, Giulia Varone, Elisabetta Berlier, Letizia Saba che chiude in 59"89.

Tra i maschi altra terza posizione per noi, con la staffetta composta da Gabriel Spensatello, Francesco Bois, Gabriele Mappelli, Niccolò Statti con il tempo finale di 52”61.

Durante questa prima tappa del GrandPrix giovanile c’è stato spazio anche per le categorie assolute. Nei 100m tra gli uomini 4° Mattia Berlier in 12"22 con -3.9m/s di vento e 8° Samuel Zilio con 13"06 nella batteria dopo con -3.3m/s. Tra le donne 9ª Alessia Blanc con 14.28 e -4.0m/s di vento.

Nel giro di pista, 3° Matteo Pagliarin chiude in 54”98 segnando il suo personale nonostante il vento contrario nell’ultimo rettilineo.

Nel getto del peso 3kg in quanto tutte della categoria Allieve, 3ª Eleonora Zoja con 8m27 migliora il suo precedente PB di 7m76, ai piedi del podio 4ª Kirsten Goyet con 8m26, 6ª Yasmine Luciano con 7m12, 10ª Arianna Salvadori con 6m54, 13ª Ndeye Maty Thiam con 4m57.

Nel salto in alto uomini molto bene Leonardo Marana che si milgiora e porta il suo PB a 1m70.

Nel salto triplo, al femminile, 4ª Eleonora Zoja con 9m72 con +4.2m/s di vento a favore e nuovo PB “ventoso”. Al maschile invece in pedana Mattia Mancini con la misura di 11m76 chiude al terzo posto.

Giornata ventosa a Donnas ma con tanti buoni risultati che si possono migliorare nelle prossime competizioni.

DOMENICA 21 APRILE

Pietra Ligure 10k per Elisa e Alessandro

Domenica 21 aprile in Liguria in programma “La Rapidissima 10k”. Il percorso è un circuito di poco più di 3 km da Pietra Ligure a Borgio Verezzi e ritorno da percorrere tre volte.

Tra i nostri atleti presenti Alessandro Benati e Elisa Vitton Mea che si distinguono egregiamente.

Alessandro si piazza 10ª assoluto e primo di categoria SM40 con il tempo finale di 33’52”. Invece, Elisa chiude la gara in 41’12”, 10ª tra le donne e 1ª di categoria SF45.

STAFFETTA 4X400 A GIAVENO

Domenica 21, a Giaveno (TO) sono andati in scena i Campionati Regionali Assoluti di Staffette per i Piemontesi ma alla quale potevano partecipare anche società fuori regione.

Presenti nella staffetta 4x400, i nostri ragazzi inseriti nella 4 serie si sono comportati molto bene. Tutti e quattro appartenenti alla categoria Juniores.

Dai blocchi parte Marco Lanteri, conclude il giro di pista in corsia e passa il testimone a Gabriele Saba, che da buon ottocentista rientra in prima corsia dopo la prima curva, tiene la posizione e passa il testimone a Luca Biondi che si difende e passa all’ultimo frazionista Andrea Carrozzino che taglia il traguardo in seconda posizione con il tempo di 3’35”46.

Questo tempo li porta poi al 12° posto finale tra le 26 staffette piemontesi in partenza.

Hanno dimostrato tutti e quattro carattere anche se non sono ancora nella migliore forma fisica!