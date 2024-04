Definiti gli appuntamenti FIDAL 2024

È stato pubblicato il Calendario Estivo 2024 con tutti gli appuntamenti regionali e nazionali di Atletica leggera. Ecco un'anteprima delle prime tappe che appassioneranno gli atleti valdostani.

L'atletica leggera prende il via con l’Edileco Grand Prix Esordienti a Donnas (14 Aprile), un evento che segna l'inizio della stagione estiva.

Il mese di aprile sarà segnato anche dalla Vivicittà UISP, un evento che coinvolge la comunità locale aostana in una giornata di corsa e divertimento, promuovendo uno stile di vita sano e attivo e incoraggiando la partecipazione di persone di tutte le età. Ad Asti si svolgerà il CdS Corsa 10 km in pista, mentre a Donnas l’Edileco Grand Prix continuerà con le prove dedicate a Ragazzi e Cadetti.

Aprile si concluderà con i Campionati Italiani Master di Prove Multiple, 10000 metri e Staffette a Vercelli.

Il mese di maggio sarà il più ricco di appuntamenti, a partire dal Vertical di Fénis (Campionato regionale di Vertical) e dai Campionati per Regioni Cadetti di Corsa in Montagna per poi passare ai Campionati italiani di Corsa in Montagna, al Campionato italiano m. 10.000, alla seconda edizione della Aosta 21K - mezzamaratona di Aosta, e ai primi appuntamenti regionali e nazionali su pista come i Campionati di Società, i Campionati Nazionali Universitari e la Finale Nazionale dei Campionati Studenteschi.

Il XIX meeting nazionale Sandro Calvesi sarà il 9 giugno e sarà organizzato per la prima volta a Brescia nel nuovo stadio che è stato intitolato a Gabre Gabric Calvesi. Invece, il meeting Gomitolo di lana sarà sempre al campo Crestella a Donnas il 15 giugno.

Il calendario, che promette di essere ricco di eventi, è stato caricato sul sito della Federazione regionale di Atletica leggera (FIDAL VALLE D’AOSTA).