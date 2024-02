Rugby: Stade Valdôtain, Seniores a valanga sul CUS Torino

Analizziamo tutti i risultati del fine settimana realizzati dalle varie squadre dello Stade Valdôtain Rugby nelle varie categorie.

SENIORES

Nel Campionato di Serie C - II° Fase - nel recupero della 1a giornata, lo Stade Valdôtain Rugby supera tra le mura amiche di Sarre per 55-0 il CUS Torino.

Starting XV: Gontier, Miani, Spagnolli, Henriod, Lallinaj, Tavella, Duc, Chierici, Barbieri, Noval, Calosso, Lancione, Calosso, Zappa, Gramajo. A disposizione: Gontier, Cortinovis, Seghesio, Brongo, Maietti, Romeo, Deval. Allenatori: Ferrucci e Parra

"La partita è andata bene, credo che siamo riusciti a imporre abbastanza il nostro ritmo e il nostro gioco. Forse il primo tempo non è andato proprio secondo le aspettative, ci abbiamo messo un po’ ad ingranare, ma nel secondo - complice anche una maggiore concentrazione, abbiamo fatto delle belle azioni. Io ho fatto quattro mete ma ci tengo a specificare che è un gioco di squadra, per cui non le ho fatte solo io, ma il risultato arriva anche grazie ai miei compagni. Continuiamo gli allenamenti con questo ritmo, con la voglia di giocare e vedremo per la prossima partita", ha commentato il giocatore Facundo Noval.

UNDER 14

Starting XV: Marchesani, Porliod, Andriolo, Nicco, Colleoni, Thiebat, Oppicelli, Pizzuto, Giaccio Rivarola, Curighetti, Cavani, Jimenez, Rosso, Asmar, Ferina. Allenatore: Lodi

Sul campo di casa i leoni U14 subiscono una sconfitta per 41 a 10 contro i coetanei del CUS Torino. Partita dominata dai valdostani per quanto riguarda il possesso palla e il gioco nell'area avversaria ma la qualità dei passaggi e la migliore distribuzione nello spazio dei piemontesi ha negato ai leoni la seconda vittoria in questo girone di ritorno. L'atteggiamento e la grinta dello Stade ha comunque segnato positivamente questa giornata così che questo risultato non sia un ostacolo ma si possa trasformare in stimolo. Menzione particolare per Hervé Nicco che ha messo nel mirino gli avversari ed ha placcato sino all'ultimo istante dimostrando carattere e grinta.

SENIORES FEMMINILE

Sconfitta per le ragazze del Franchigia Le Fenici Seniores a Genova contro le padrone di casa del CUS. Risultato finale 15-14 per le genovesi.