Rubgy: Stade Valdôtain Under 18 supera l'URPA per 38-5

Sabato scendono in campo le giovanili Stade Valdotain, Under 16 e Under 18 rispettivamente a Sarre e a Ivrea. I primi perdono con il Biella Rugby per una sola meta, 35-24, mentre i secondi invece si impongono sull’URPA Rugby per 38-5.

Le atlete femminili seniores in franchigia con altri club piemontesi. La franchigia Le Fenici vince con il Tortona Rugby 29-17.

Campionato U18 Sabato 24 febbraio, Campo sportivo di Ivrea (TO), ore 16:00 Stade Valdôtain Rugby vs URPA Rugby Vince Stade Valdôtain Rugby 38 a 5

Formazione Stade U18: Stanichievici, Marchesini, Fasoli, Calvone, Ardy, Deval, Donnet, Meneghetti, Planaz, Maietti, Fusetti, Tarabella, Moore, Paggioro, Fusetti Elias. A disposizione: Stella, Novani, Orrù, Mattiacci, Gerbi, Molinatti, Cannistraci. Allenatori: Parra e Colaiuda

Giornata fredda e grigia ad Ivrea per questo recupero con l'URPA (Unione Rugbistica Province di Alessandria). Partita sulla carta semplice per i nostri ragazzi e, come spesso accade, la consapevolezza di essere più forti degli avversari non fa giocare bene.

La partita comincia ed i nostri ragazzi partono subito all'attacco e marcano già al 3° minuto con Meneghetti 5-0, Maietti trasforma 7-0, da qui in poi lo Stade passeggia e si adatta agli avversari senza imporre il proprio gioco, tanto da dover aspettare il 22° per la 2° meta con Paggioro, che conclude la prima azione corale dei nostri tre quarti 12-0. Posizione angolata e Maietti non riesce a convertire. Passano 3 minuti ed è Fasoli che sfrutta il bel gioco alla mano dei compagni per sfondare e schiacciare in meta 17-0, con Maietti che trasforma 19-0. Poi contenimento e tanti errori permettono agli avversari di superare la metà campo per la prima volta ed arrivare a marcare il loro unico punto, a tempo ormai scaduto 19-5 e si va al riposo.

Si riparte ed il ritmo si alza un poco, grazie anche ai cambi e la voglia di fare dei subentrati ed è subito Tarabella che schiaccia in meta 24-5, Maietti trasforma 26-5.

Poco dopo, Maietti, prende un giallo per placcaggio alto e giochiamo 10 minuti con un uomo in meno, ma l'inerzia della partita non cambia ed è il "gemello" Fusetti Xavier ad involarsi in meta alla bandierina 31-5, con Paggioro, che sostituisce Maietti nei calci, che manca di poco la difficile conversione.

Rientra in campo Maietti e viene espulso, questa volta con un cartellino rosso Meneghetti, per un’entrata alta considerata , giustamente, pericolosa. E finiamo la partita in inferiorità numerica, senza però mollare e marcando l'ultima meta del match con Molinatti 36-5, convertita da Maietti 38-5.

Dopo un avvio leggero, i ragazzi hanno capito che non va preso sottogamba alcun avversario e, seppur senza le solite sfuriate offensive, sono riusciti a regolare un avversario più che alla portata. In evidenza ragazzi che giocano di meno, con un Paggioro in grande spolvero.

Campionato U16 Sabato 24 febbraio, Campo sportivo di Sarre (AO), ore 15:30 Stade Valdôtain Rugby vs Biella Rugby Vince Biella Rugby 35 a 24

Formazione Stade U16: Grassi, Ricci (6' st Pace), Tropiano, Rosa (8' st Fessia), Giachino (30' st Pal), Caputo, Boin, Sebastiani, Jorioz, Posillipo (30' st Miramonti), Battendier (30' st Morelli), Ferrè (6' st Negre), D'Orazio, Fasoli, Malacarne (30' st Mattei). Allenatori: Bellafiore e Gramajo

Un pomeriggio atteso da settimane che vedeva contrapposti i primi del girone del Biella ai nostri ragazzi dell'Ivrea/Stade, una sfida che valeva il primato in classifica e la tensione unita alla voglia di fare bene era palpabile anche nei momenti antecedenti alla partita.

Purtroppo il nervosismo e la troppa frenesia nel gioco aperto e nell'impostazione delle trame offensive non ha consentito ai ragazzi di casa di poter essere incisivi nei primi momenti dell'incontro fino alla prima marcatura della squadra ospite.

Quindi, la voglia di riscatto spazzava via le incertezze e prendeva il sopravvento consentendo a Tropiano di accorciare le distanze con una pregevole marcatura. La partita proseguiva con i ragazzi di casa costantemente sotto pressione a causa delle trame veloci dei lanieri, delle troppe incertezze nei placcaggi e delle ripartenze non sempre efficaci. Si arrivava così alla seconda marcatura del Biella che rimetteva punti e distanza tra le due squadre. Anche alla seconda marcatura degli ospiti seguiva una giusta reazione dei padroni di casa che produceva un'ottima meta da parte di Boin. Seppur non trasformata consentiva di tenere il punteggio sotto la linea di break.

A questo punto però il Biella cominciava a macinare gioco e si vedeva assegnare una meta di punizione a causa dei ripetuti falli dei locali che culminavano con un giallo comminato a Rosa per l'ennesimo placcaggio alto della propria compagine. Si andava così al riposo sul 10-21 per gli ospiti. Nella ripresa il folto pubblico presente invocava la giusta reazione dei ragazzi della franchigia eporediese/valdostana che però non riusciva a trovare il bandolo della matassa e, anzi, in inferiorità numerica, offriva il fianco alle folate offensive del Biella che portavano i lanieri ad allungare con altre due marcature.

Il finale del match è stato riservato alla reazione di orgoglio dei padroni di casa che, seppur tardiva, ha finalmente messo in mostra la reale potenzialità di questo gruppo di giovani atleti. La partita si concludeva con il punteggio di 24 a 35 per gli ospiti. Nel post partita menzione particolare per le splendide prestazioni di Jacopo Jorioz e Riccardo Boin cui purtroppo non hanno fatto seguito anche quelle di tutti i loro compagni di squadra.

La qualificazione alla successiva fase del trofeo mari e monti non dovrebbe essere in discussione ma per le prossime partite è auspicabile che i ragazzi mettano testa e cuore in campo così come chiesto ed invocato a gran voce dai loro allenatori. Appuntamento al 2 marzo quando lo Stade/Ivrea ospiterà il Rivoli per l'ultima partita del girone che dovrebbe consegnare la qualificazione al girone finale a 4, per la conquista del trofeo.

Biella e Stade/Ivrea, già quasi certi della qualificazione, incroceranno le due migliori squadre del girone ligure in un girone all'italiana alla cui vincente sarà assegnato il trofeo.

Campionato Femminile Seniores Domenica 25 febbraio, Campo sportivo di Ivrea (TO), ore 14:30 Franchigia Le Fenici vs Tortona Rugby Vince Franchigia Le Fenici 29 a 17

Atlete Stade Valdotain in campo: Charlotte Toro, Jennifer Skofca, Martina Zanoni