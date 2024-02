Sci nordico: Nadine Laurent e l’Italia sesti nella Staffetta mista di Planica

È sesto il quartetto azzurro impegnato, oggi, a Planica (Slovenia) nella Staffetta mista4 x 5 km, tecnica classica e libera, che metteva in palio l’oro riservato agli Under 23.

Quartetto azzurro che ha schierato al lancio Alessandro Chiocchetti (12’16”2) che ha lasciato il testimone, in terza posizione, a Nadine Laurent (Fiamme Oro; 14’11”7) che ha mantenuto la posizione, transitando nel gruppetto di testa, attardata di 5”2. Terza frazione affidata al cuneese Martino Carollo (11’09”5), che fa segnare il terzo tempo parziale, e passaggio del testimone in quinta posizione, a 1”5 dalla testa. La chiusura è affidata a Sara Hutter (12’50”4), sesto tempo parziale e Italia sesta al traguardo, in 50’27”8, con un ritardo di 18”1 dall’oro e a 13” dal podio. Cinque squadre a contendersi la vittoria – separate da 4”6 – e a spuntarla è il Canada (Derek Deuling, Jasmine Drolet, Max Hollmann – bravo a recuperare quasi venti secondi di ritardo – e Liliane Gagnon; 50’09”7), davanti alla Francia (Remi Bourdin, Julie Pierrel, Mathis Desloges, Maelle Veyre; 50’10”4; a 7/10) e alla Svezia (Maans Skoglund, Elin Henriksson, Truls Gisselman, Maerta Rosengber; 50’10”5; a 8/10).

A precedere la Staffetta Under 23, sul tracciato gli Juniores e Italia che conquista il bronzo con Davide Ghio, Iris De Martin Pinter, Aksel Artusi e Maria Gismondi (51’20”3), con il titoto che va alla Svezia (50’35”2) davanti alla Norvegia (50’49”1).