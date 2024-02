Atletica: Matilde Abelli sfiora il podio ai Campionati Italiani Indoor

Ai Campionati italiani indoor Allievi/e, svoltisi ad Ancona sabato 10 e domenica 11 febbraio, Matilde Abelli (Atletica Cogne Aosta), al primo anno di categoria, taglia il traguardo in 7”97 classificandosi al 31° posto a pari merito con altre 5 atlete. L’emozione per il suo primo Campionato Italiano di categoria non le permette di partire nel migliore dei modi, ma riesce comunque a tenere un bel lanciato.

Nicole Dellio, tesserata anche lei per l’Atletica Cogne, fa una buona partenza e stampa un ottimo 7”94, segnando così il suo nuovo Primato Personale (precedente 7”97). Nicole, classe 2007 e secondo anno di categoria, si classifica 25ª e, purtroppo, è la prima delle atlete escluse per l’accesso alle semifinali. Tuttavia, il miglioramento dell’atleta, allenata da Emiliano Vuillermoz e Michele Saba, è positivo in vista della stagione outdoor.

Matilde Abelli partecipa, inoltre, alla prima batteria dei 200m Allieve e si migliora a 25”09. Nonostante abbia perso l’equilibrio nell’ultima curva, l’Allieva della Cogne Aosta conquista la Finale delle migliori.

In finale, con la neo-primatista italiana Elisa Valensin (24”30), Margherita Castellani (24”27) e Viola Canovi (24”56), Matilde Abelli guadagna un bellissimo quarto posto. L'atleta, seguita da Simonetta Callegari e Maurizio Pascale, ha corso in maniere eccellente, migliorando ulteriormente il suo tempo rispetto alle batterie, fermando il cronometro a 25"05. Le due atlete di testa si sono dimostrate inarrivabili fin dai primi metri, ma Matilde ha dato il massimo, lottando spalla a spalla con Viola Canovi (Atl. Calcestruzzi Corradini Excels) fino al rettilineo finale. Tuttavia, la vittoria è andata all’avversaria, lasciando Matilde al quarto posto.

Considerando che l’atleta è al primo anno di categoria, ha siglato un ottimo risultato.