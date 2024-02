Atletica: Christian Pivot e Sara D'Aprile in evidenza nel fine settimana

Si sono svolti diversi Cross nel fine settimana a cui hanno partecipato alcuni atleti valdostani. Domenica 11 febbraio all’Ottava edizione dell’Olimpia Cross, Christian Gabriele Pivot, Cadetto 2009 dell’Atletica Sandro Calvesi, conclude la corsa campestre di 3 Km di Settimo Torinese al 18° posto in 10.29. Il suo compagno di allenamento Semmi Mortara (Calvesi) chiude al 19° posto in 10.35, seguito da Fabio Stefano Pallais (Calvesi) che conclude venticinquesimo in 10.47.

Sempre al Cross di Settimo Torinese, nei 6 Km, Giorgio Ioppolo (Polisportiva Sant’Orso) conclude al quarto posto nella sua categoria SM40 in 24.12. A seguire, all’undicesimo piazzamento si posiziona Patrick Marquis (Atl. Moterosa G&M Fogu Arnad) in 30.00.

Nicolò Biazzetti, invece, categoria Seniores (2001), si posiziona al terzo posto in 24.00 (6 Km).

Sara D'Aprile

Sara D’aprile, della Polisportiva Sant’Orso, è stata impegnata al Cross di Paderno Dugnano, vicino a Milano, concludendo undicesima tra le Allieve e al 47° posto su 186 partecipanti in 19.16 (6 Km).