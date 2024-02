Rugby: Stade Valdotain, Calosso e Sebastiani protagonisti in Accademia

L’atleta Francesco Calosso, già in Accademia dal mese di settembre 2023, ha finito la tre giorni di raduno a Parma con le Accademie. Questa settimana, grazie agli Amici Stefano Romagnoli (Direttore Generale) e Stefano Cantoni (Presidente del Colorno), Francesco si è allenato tutta la settimana con la Prima Squadra del Club Emiliano in preparazione della partita di Élite Cup di domenica 4 febbraio a Roma con le Fiamme Oro della Polizia di Stato.

Questa bella esperienza per Francesco è nata e si è concretizzata grazie alla partnership fra lo Stade Valdôtain e il Colorno, ma soprattutto grazie all’impegno e la sorprendente crescita che Francesco sta ottenendo dal buon lavoro quotidiano in Accademia.

Ringraziamo Diego Galli, responsabile dell’accademia di Milano, che con la nostra stessa soddisfazione ed entusiasmo ha autorizzato l’esperienza per il giocatore giallo nero.

L’atleta Matteo Sebastiani, giocatore Stade U16, è stato convocato per un allenamento in Accademia domenica 4 febbraio con i suoi pari età. Riporto una sua breve intervista:

Che significato ha per te in particolare questa convocazione? "Questa convocazione ha un significato importantissimo per me dato che il mio più grande sogno è quello di giocare a rugby da professionista infatti sono circa 3 anni che sto lavorando per questo momento, tutte le settimane sia in palestra che in campo e ovviamente i frutti del duro lavoro si sono visti".

Cosa significa per un ragazzo della tua età vivere un’esperienza di questo tipo? È un possibile trampolino di lancio per poi entrare effettivamente in Accademia? “Vivere un'esperienza di questa importanza per un ragazzo della mia età è incredibile, inoltre c'è anche la paura come in ogni cosa dato che deciderà per il tuo futuro in ambito sportivo. Ovviamente può essere un grande trampolino di lancio non solo per entrare in Accademia che già di per sé è un grande passo, ma anche per maturare come uomo e imparare a vivere effettivamente da solo.”

Cosa ti aspetti dall’esperienza di domenica? “Dall'esperienza di domenica mi aspetto solamente di divertirmi, imparare cose nuove e esprimere il mio rugby al massimo sperando che poi sia abbastanza per convincere l'accademia a formarmi come giocatore.”