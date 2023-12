Rugby: Grande vittoria per lo Stade Valdotain under 16

Partenza rombante dello Stade con una meta al primo minuto di Tropiano Elia, non trasformata. A causa poi di alcuni svarioni difensivi il Biella trova strada per fare 5 mete.

Tra le mete del Biella trova spazio una meta di Vestena Tommaso (non trasformata), da un bel gioco di passaggio da Elia Tropiano. Si chiude il primo tempo con un 29 a 10 a favore del Biella. Il secondo tempo, più equilibrato e combattuto, vede alternarsi un buon numero di mete tra Biella e Stade.

L’ultima azione con una meta di Elia Tropiano, trasformata da Matteo Sebastiani, chiude la partita 41 a 24.

UNDER 18

Test match per i ragazzi Stade contro il CUS Torino, che aveva bisogno di un avversario per prepararsi al meglio al torneo elite interregionale. Bella giornata fredda ad Ivrea dove i nostri ragazzi non sottovalutano l'impegno nonostante non ci sia nulla in gioco.

Il CUS parte subito forte e piazza un uno/due che non promette bene, ma i nostri ragazzi non hanno intenzione di stare a guardare e dimostrano di saper stare al gioco e con Tolnai e Maietti ribaltano il risultato, mete entrambe trasformate da Maietti.

Purtroppo un po' di disattenzione e presunzione causa la meta a finire del 1° tempo, chiuso sul 14 - 17. Comincia il 2° tempo e Maietti si invola in meta, che poi trasforma per il 21 -17. Il CUS risponde subito con un'azione in solitaria coast ti coast 21 -22.

Neanche il tempo di gustarsi il sorpasso che Tarabella schiaccia in meta dopo una bellissima azione in velocità dei nostri trequarti, 26 - 22, Maietti trasforma, 28 - 22. Un po' di cambi e neanche il tempo di assestarsi in campo che il CUS segna 2 mete in sequenza, senza trasformarle 28 - 32.la Stade però non indietreggia e risponde colpo su colpo, proponendo un gioco spumeggiante, finalizzato da Jimenez che con una bellissima percussione dopo un bel gioco all'ala marca la sua 1a meta stagionale 33 - 32. Maietti trasforma 35 - 32.

Appena il tempo di riprendere il gioco e la premiata ditta Maietti, Tarabella, Tolnai confezione una splendida azione che porta quest'ultimo a marcare l'ultima meta dell'incontro, 40 - 32, trasformata dal preciso Maietti 42 - 32, oggi infallibile nei piazzati.Bellissima partita, con continui ribaltamenti di fronte e un ritmo indiavolato.

Il risultato premia i nostri ragazzi e fa aumentare il rammarico per non essere riusciti a centrare il campionato elite, raggiunto proprio dal CUS Torino.

SENIORES FEMMINILE

Ultima partita dell'anno per le Fenici che affrontano Parabiago in casa loro. Primo tempo molto equilibrato e fisico che vede le ragazze lottare tanto in difesa con placcaggi determinanti e con qualche bella occasione in attacco con concretizzata, che vede quindi le padrone di casa andare in meta e mettere un calcio di punizione in mezzo ai pali.

Primo tempo appunto equilibrato che vede il risultato sull’8 a 0. Secondo tempo di tutt'altra faccia, che vede uscire l'esperienza delle ragazze di Parabiago mettendo tanta pressione sulla fase statica della mischia, che non ha permesso alle ospiti di avere palloni disponibili ma che ha quindi dato tante possibilità in attacco alle padroni andando in meta diverse volte.

Partita che vede l'unica meta della franchigia da parte di Sanseverino, non trasformata. Risultato finale sul 35 a 5 che conferma comunque il buon stato di forma delle ragazze e il secondo posto in classifica.