Rugby: Serie C, Stade Valdôtain a valanga sul CUS Piemonte

Seniores: 2° giornata di Campionato di Serie C - I° Fase "Qualificazione"

Vince Stade Valdôtain Rugby-CUS Piemonte 53-7

Vittoria importante e netta per la Seniores dello Stade Valdôtain Rugby nel campionato di Serie C contro il CUS Piemonte per 53-7.

"È stata una delle partite migliori che abbiamo giocato nell’ultimo periodo. Anche da fuori si vedeva chiaro che eravamo ben organizzati con una buona difesa - ultima meta a parte, proprio allo scadere del secondo tempo - e quindi siamo entusiasti del risultato. Io personalmente sono contento di come ho giocato, del rientro dopo l’infortunio al ginocchio e di come è iniziata questa stagione. Prossima partita sempre in casa con il Lions Tortona domenica 22 ottobre", ha dichiarato il giocatore Luca Lancione.

Formazione: Gontier M., Cortinovis, Miani, Henriod, Lallinaj, Solenne, Tavella, Chierici, Barbieri, Lancione, Broglia, Duc, Zappa, Brunier, Calosso. A disposizione: Gontier S., Spagnolli, Seghesio, Ambrosio, Merivot, Rosso, Charbonnier. Allenatori: Ferrucci, Parra

Campionato U18

Stade Valdôtain Rugby vs CUS Torino 18-25

Formazione: Stella Michele, Marchesini Massimo, Fasoli Diego, Calvone Andrea, Molinatti Gal Simone, Sappa Nicolò, Donnet Cedric, Canino Andreas, Tarabella Alessandro, Tolnai Maurizio, Planaz Pietro, Tolnai Paolo, Maietti Gabriele, Moore Pablo, De Meyer Carlo. A disposizione: Orrù Gabriele, Gastaldi Matteo, Stanichievici Gianluca, Panetti Nicolas, Fusetti Xavier, Cannistraci Donato, Fusetti Elias. Allenatori: Parra German, Colaiuda Aldo

Marcatori

Due calci piazzati di Maietti e due mete (Sappa e Planaz), di cui una trasformata da Maietti.

"Il CUS Torino scende in campo più unito e impone il suo ritmo, anche se i leoni U18 Stade individualmente giocano una buona partita, solo con qualche errore di troppo nelle rimesse laterali. La partita nei suoi 80 minuti di gioco risulta molto equilibrata, anche se il campo infine premia il CUS Torino, che ha avuto più gambe dei leoni Stade".

Campionato U14

Stade Valdôtain Rugby vs Ivrea Rugby 21-22

Formazione: Marchesani Nicolò, Porliod Yari, Andriolo Edoardo, Condò Bryan, Pizzuto Ruben, Cavani Yannick, Asmar Rey, Oppicelli Davide, Giaccio Santiago, Curighetti Daniel, Thiebat Luca, Rosso Raffaele, Carta Raphael, Colleoni Davide, Nicco Hervé. A disposizione: Fusinaz Gerard, Ferina Edoardo, Scarfò Mattia. Allenatori: Max Lodi

Marcatori

2 mete di Oppicelli, di cui una trasformata da Andriolo

"Ottima prima partita per l’U14 Stade che gioca un rugby ordinato e tenace contro un Ivrea preciso e cinico. Il punteggio dà ragione agli eporediesi con lo scarto di una meta ma fino all'ultimo minuto i leoni combattono senza temere e senza lasciare spazio agli avversari. La formazione vede all'esordio 4 nuove leve che, seppur acerbe, già portano in campo il ruggito che contraddistingue la squadra. E così il risultato è una partita in apnea fino all'ultimo secondo, giocata su ogni pallone e anticamera di quella che sarà una stagione intensa e entusiasmante".