Rugby: Stade Valdotain, la Seniores supera il Val Tanaro

Nel pomeriggio di sabato 7 ottobre i ragazzi dello Stade Valdotain U16 scendono in campo con l’NRG Academy che comprende il CUS Torino, il Collegno e il Valsusa Rugby. La partita si conclude con un punteggio severo - 50 a 26 a favore del NRG Academy - ma non perfettamente rispondente ai valori visti in campo. I leoni Stade, giunti alla terza partita di questa fase iniziale di stagione, hanno giocato con la giusta enfasi e con la consapevolezza di avere, nonostante la sconfitta, tutte le possibilità di giocarsi questa stagione a testa alta contro qualsiasi avversario.

Domenica 8 ottobre le categorie Propaganda inaugurano la stagione 2023/2024, scendendo in campo a Bourg Saint-Maurice per una giornata di rugby in amichevole con gli amici d’oltralpe. Oltre a fare a tutti i complimenti per l’impegno profuso in campo, menzione speciale va alla categoria U12 che porta a casa una prima vittoria di stagione in questa giornata amichevole con un punteggio di 6 a 4.

Nel pomeriggio di domenica 8 ottobre si gioca la prima giornata di Campionato Serie C - I° Fase di Qualificazione. I leoni della Seniores incontrano il Val Tanaro Rugby a Farigliano, in provincia di Cuneo, giocano una bella partita, trovano il ritmo giusto e portano a casa la prima vittoria della stagione 2023/2024 con un punteggio di 61 a 21.

Seniores: 1° giornata di Campionato di Serie C - I° Fase “Qualificazione” Domenica 8 ottobre, Campo sportivo di Farigliano (CN) Val Tanaro Rugby vs Stade Valdôtain Rugby 21-61

Formazione Starting XV: Gontier Massimo, Gontier Stefano, Spagnolli Gianpaolo, Tavella Andrea, Lallinaj Geri, Solenne Andrea, Seghesio Lorenzo, Chierici Jose, Planaz Pietro, Gramajo Jeronimo, Brunier Gabriele, Zappa Stefano, Calosso Francesco, Maietti Gabriele, Santoro Domenico. A disposizione: Cortinovis Simone, Rosso Sebastiano, Merivot Stephane, Ambrosio Nello, Brama Adrian, Broglia Mattia, Lancione Luca. Allenatori: Ferrucci Stefano, Parra German

"Abbiamo giocato bene, pur avendo faticato un po’ a entrare nel ritmo della partita all’inizio dei due tempi. Un aspetto positivo è stato che tutte le volte che abbiamo preso meta siamo riusciti a rimbalzare e a segnare dei punti noi immediatamente dopo. Siamo riusciti a prendere il bonus e quindi questa prima di Campionato ha dato sicuramente una carica, un buon inizio di stagione. Io sono contento di come ho giocato in campo, si continua ad allenarsi e a concentrarsi per la prossima che giocheremo in casa domenica 15".

Campionato U16 Sabato 7 ottobre, Campo sportivo di Ivrea (TO) Stade Valdôtain Rugby vs NRG Academy (CUS Torino, Collegno e Valsusa Rugby) Vince NRG Academy 50-26

Formazione Starting XV: Malacarne Filippo, Fasoli Alessio, Negre Federico, Mattei Emanuele, Ferré Clemy, Jorioz Jacopo, D’orazio Jacopo, Sebastiani Matteo, Borin Riccardo, Rosa Jacopo, Pace Gabriele, Grassi Davide, Tropiano Elia, Giachino Gabriele, Vestena Tommaso. A disposizione: Casiraghi Leonardo, Prelle Nicolò, Pal Denis, Morelli Riccardo, Fessia Tommaso, Gastaldi Luca, Melucci Antonio. Allenatori: Gramajo Jeronimo, Bellafiore Luca

l direttore di gara ha appena sancito la fine delle ostilità, il suo fischio ha posto fine alla lotta tra le due squadre e un solo pensiero attraversa la mente di chi, oggi, ha assistito alla partita della compagine Under 16. Questa squadra sta crescendo partita dopo partita, step by step, non ha nulla da invidiare a nessun'altra compagine e quando riesce a fare le cose per bene non teme alcun confronto. Punteggio fin troppo bugiardo quello sancito dal tabellone alla fine dei settanta minuti, 26 per i padroni di casa e 50 per gli ospiti, anche se l'analisi del match è ricca dei necessari segni di distinzione. È stata una partita piacevole e ricca di spunti interessanti, con i padroni di casa che sono apparsi più in palla rispetto agli ospiti peraltro bravissimi a sfruttare ogni minima disattenzione o indecisione dei locali. Partono forte i ragazzi verde/blu che subito marcano una meta con una percussione di Sebastiani. La reazione degli ospiti non si fa attendere, subito le sorti dell'incontro vengono rimesse in bolla con una marcatura di stampo NRG Academy. Nel prosieguo del match sono numerose le azioni e la voglia di fare dei ragazzi di casa ma complice qualche errore di handling e di ripiazzamento nelle fasi di gioco rotte, gli ospiti prendono il largo fino al 5-24. La partita sembrerebbe virtualmente chiusa ma la combattiva reazione dei ragazzi dell'Ivrea/Stade costringe gli ospiti a numerosi e ripetuti falli a ridosso della linea di meta che convince l'arbitro ad assegnare una meta di punizione. Si va al riposo sul 12-24. Il morale dei locali è alle stelle così come la voglia di ristabilire le sorti del match ma l'inizio della ripresa è da incubo, due percussioni dei ragazzi della NRG Academy, di cui una già sul calcio di inizio, portano il punteggio sul 12-36. Tutto sembra virtualmente concluso ma è proprio a questo punto che l'orgoglio dei giovani eporediesi e valdostani prende il sopravvento con numerose azioni multifase che portano alla realizzazione di due mete con Sebastiani e Vestena e alle conseguenti pregevoli trasformazioni di Fessia. Si comincia a sognare sul 26-36. Gli ultimi minuti vedono gli ospiti massimizzare due errori di piazzamento in campo dei locali che, seppur in superiorità numerica per un giallo giustamente comminato ad un falloso giocatore NRG, riescono a marcare due mete in mezzo ai pali con seguente e scontata trasformazione. Si va sul 26 a 50 e la partita si chiude così. Punteggio severo ma non perfettamente rispondente ai valori visti in campo. Gli applausi del numeroso e caloroso pubblico presente al D.Santi di Ivrea, salutano tutti i ragazzi scesi in campo con la giusta enfasi e con la consapevolezza che i ragazzi dell'Ivrea/Stade possono giocarsi le possibilità di questa stagione, a testa alta, contro qualunque avversario.

Propaganda: Festa del Rugby Domenica 8 ottobre, Campo sportivo di Bourg Saint-Maurice (FR) Raggruppamento U6, U8, U10 e U12