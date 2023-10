Rugby: Stade Valdôtain under 16 cedono all'URPA per 39-17

L’Under 16 gioca sabato 30 settembre con l’URPA Rugby, ad Alessandria. Pur giocando una bella ed intensa partita i Leoni Stade devono cedere ai pari età di Alessandria per un punteggio di 39-17 a favore dei locali.

Sotto il cielo azzurro di una Alessandria con temperature estive, abbiamo visto una partita in cui si prende consapevolezza dei propri mezzi, combattività e voglia di dimostrare il proprio gioco. I leoni Stade hanno dimostrato grinta, unione, schemi di gioco intensi, portando in alto una partita che ha acceso gli animi dei tifosi di entrambe le compagini. Un sano spirito nella tifoseria, una bella partita: elementi che dimostrano che nostri ragazzi stanno crescendo insieme, stanno tirando fuori carattere e voglia di dimostrare un bel gioco nel rugby. La partita si conclude 39-17.

Ma il risultato non conta. Per quante mete potrà mai fare la squadra avversaria, i nostri ragazzi sono scesi in campo da guerrieri, unici, inarrivabili e meravigliosi.