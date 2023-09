Rugby: Stade Valdôtain under 16 cadono contro il Volpiano

L’under 16 dello Stade Valdôtain Rugby ha giocato contro il Volpiano in casa, a Sarre. Dopo una partita lottata, i leoni Stade cedono ai pari età avversari per 10-17, consapevoli che il Campionato è appena iniziato e che un grande percorso di crescita, insieme agli amici dell’Ivrea Rugby, li aspetta per i prossimi mesi.

L'attesa lunga un'estate finalmente si è conclusa e si è tornati a respirare aria di sfide al campo comunale di Sarre. Una stagione che vedrà impegnati i ragazzi gialloneri in un campionato under 16 insieme ai ragazzi dell'Ivrea, pronti a sfidare le compagini piemontesi e non solo.

Le tappe di avvicinamento a questa partita non sono state esaltanti, tanti i meccanismi da rodare, tanta la sintonia da ricercare ma i ragazzi in campo non hanno lesinato mai in termini di voglia ed entusiamo. Di fronte i ragazzi del Volpiano, volenterosi e ben disposti in campo, anche loro con tanti automatismi da accordare in vista del prosieguo di stagione. Partono subito forte gli ospiti che approfittano di un'esitazione difensiva dei ragazzi in rosso per andare a marcare una meta, dopo aver costruito una maul da rimessa laterale, sul cui sviluppo ci sarebbe molto da ridire ma nel rugby la ragione di una vittoria va cercata dentro se stessi e non negli episodi penalizzanti.

La trasformazione della meta é resa difficile, come tutti i calci e le giocare aeree della giornata, dal vento sostenuto che soffia sul terreno di gioco. La compagine mista dell'Ivrea e dello Stade cerca subito una reazione e sviluppa una consistente mole di gioco nella metà campo avversaria senza mai però riuscire a segnare. Un calcio di punizione di Fessia che poteva accorciare le distanze non viene messo a segno e così la partita resta sullo 0 a 5 fino alla fine della prima frazione di gioco. Il secondo tempo è un'altra storia, i rimbrotti dei tecnici dalla panchina sembrano sortire i migliori effetti, manca un gioco corale di squadra ma una fiammata a tutto campo consente a Sebastiani di involarsi nello spazio aperto e marcare un meta che riaccende le speranze. Si va sul 5 a 5 perché il calcio di trasformazione non viene messo a segno da Fessia.

Il pari ottenuto raffredda un minimo l'agonismo dei leoni di casa che lasciano spazio e terreno agli ospiti consentendo la marcatura di una meta di forza dopo ripetute percussioni degli avanti. La meta viene trasformata, si va sul 5 a 12, e si torna a lottare per ristabilire le sorti dell'incontro. L'orgoglio non manca ai padroni di casa che attaccano a testa bassa senza creare però grossi patemi alla compagine del Volpiano. A circa metà ripresa una splendida azione alla mano dei tre quarti avviata dalla mediana Miramonti-Grassi mette Tropiano nelle migliori condizioni per seminare il panico nella retroguardia avversaria e per schiacciare una splendida meta in mezzo ai pali. Il tentativo di trasformare da parte di Sebastiani si infrange sul palo e quindi il risultato vede gli ospiti ancora in vantaggio per 10-12.

Il finale di partita si spera possa sorridere alla voglia di riscatto della compagine Ivrea/Stade ma purtroppo la stanchezza con la complicità di qualche fallo ripetuto di troppo permette agli ospiti di allungare ancora con una meta e una pregevole trasformazione non facile. Si va sul 10-17. Il punteggio avrebbe potuto assumere dimensioni ancora più grandi se la vena realizzativa del calciatore ospite non fosse stata condizionata dal vento. All'ultimo respiro una pregevole iniziativa di Vestena viene bloccata a qualche metro dalla linea di meta, è l'ultimo sussulto che consegna ai referti il risultato finale a vantaggio degli ospiti.

Ivrea/Stade vs Volpiano 10-17. Gli atleti vengono salutati dai calorosi applausi del buon pubblico presente con il rimpianto di aver mancato, forse, l'appuntamento con una vittoria alla portata di mano ma con la consapevolezza che il percorso di crescita di questa stagione e di questa esperienza di tutoraggio con l'Ivrea Rugby Club è solo all'inizio.