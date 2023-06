Appuntamento da non perdere quello in programma il prossimo fine settimana per lo Stade Valdotain Rugby.

Le giovani compagini valdostane (under 13, under 11, under 9 e under 7) svolgeranno un Concentramento tra le mura amiche di Sarre.

Il torneo è relativo all'Area6 con il settore propaganda di Saint-Genis-Laval di Lione.