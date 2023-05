Rugby: Stade Valdôtain. l'Under 17 sfida Biella

Partita tutta da seguire quella che vedrà in campo lo Stade Valdôtain Under 17 opposto ai pari età del Biella sabato 13 maggio alle ore 16.30 ad Ivrea.

"La partita di sabato sarà molto difficile, la nostra squadra giocherà un derby quindi sarà molto combattuta, in più sarà una partita decisiva per le sorti del torneo di cui siamo momentaneamente la capolista. Il Biella ha un’ottima squadra sia come singoli che come gruppo, ma noi non abbiamo nulla da invidiare a loro ed abbiamo già dimostrato sul campo che non siamo inferiori a nessuno.

Sarà una partita che si porterà a casa solamente giocando con il cuore e con i nervi saldi ma sono fiducioso che con i miei compagni riusciremo a vincere, alzando la coppa in casa", ha dichiarato il giocane Tommaso Meneghetti.