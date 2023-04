Rugby: Stade Valdôtain, la Seniores impegnata a Rivoli

La Seniores dello Stade Valdôtain Rugby dovrà affrontare una trasferta non semplice sul campo del Rivoli, un sabato pomeriggio (inizio ore 15.30) quello prossimo che si annuncia insidioso per la compagine valdostana.

"Il match di domenica con il Rivoli è una delle ultime partite necessarie per confermare la nostra superiorità - ha sottolineato il giocatore dello Stade Francesco Calosso - anche se non giocheremo in casa non sarà un problema, la squadra la conosciamo e siamo tutti pronti per vincere".

"La speranza è quella non solo di vincere ma mostrare tutte le qualità della squadra e mostrare al pubblico che ci guarda un bel gioco", conclude Calosso.