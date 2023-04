Rugby: Stade Vadôtain, ottimi risultati nel fine settimana

Fine settimana intenso per le categorie Juniores dello Stade Valdôtain Rugby. Sabato 15 al mattino Matteo Sebastiani, giocatore Under 15, gioca a Grugliasco nella selezione della rappresentativa Piemonte/Valle d’Aosta con due squadre di pari età francesi

Domenica al mattino 7 convocati Stade Vadôtain Rugby giocano con l’Ivrea Rugby un torneo a Viadana, in provincia di Parma. I ragazzi valdostani dimostrano di avere un buon livello, consapevolezza di gioco e danno il massimo in ogni azione in campo.

Sempre domenica, a Sarre, le categorie della Propaganda si ritrovano per un concentramento con il Biella e il Val Susa. Mattinata intensa e divertente per i nostri piccoli leoncini che, tra sconfitte e vittorie, tornano a casa con il ricordo di una bella mattinata in compagnia della palla ovale!

● Categoria Under 15 (in trasferta)

Domenica 16 aprile, ore 10:00, presso Campo sportivo di Viadana, PR

7 tesserati Stade partecipano al torneo con l’Ivrea Rugby ASD

Convocati Stade Valdôtain Rugby: Tommaso Vestena, Elia Tropiano, Domenico Scarfò, Filippo Malacarne, David Battendier, Elias Miramonti, Rosa Jacopo.

● Categoria Under 11, 9 e 7 (in casa)

Domenica 16 aprile, ore 10:00, presso Campo sportivo di Sarre, Area6tu

Concentramento Under 11, 9 e 7

Partecipanti U11: Aiazzi Marco, Avallone Marcel, Brunet Nathan, Caracciolo Leonardo, De Vincenzo Gabriele, Forti Paolo, Fusetti Zeno, Goldoni Ludovico, Porliod Lyam, Sacchi Tommaso, Zagaglioni Christian.

Partecipanti U9: Canzano Filippo, De Janossi Alfredo, Duroux Aaron, Foti Andrea, Guichardaz Philippe, Parisi Agata, Parra Lorenzo, Pierini Elia, Pizzi Davide, Ponzetta Gabriele, Ponzetta Giacomo, Rubino Leonardo.

Partecipanti U7: Calcidese Leone, Manconi Francesco, Duroux Dylan, Murari Lorenzo, Nocerino edoardo, Parisi Ambra, Pizzi Simone, Presta Tommaso.

Oggi a Sarre Festa del Rugby per le categorie under 11, 9 e 7. Presenti oltre allo Stade le società Rugby Valsusa e Biella Rugby.

In under 11, i leoncini di coach Adriano Picco e Stefano Zappa vincono largamente contro un combattivo Valsusa, ma si inchinano di misura al quotato Biella, mostrando una ottima organizzazione di squadra ma un po' di malizia in meno rispetto ai rivali.

In under 9, lo Stade schiera due squadre agguerrite guidate da coach Tanya Bee: sconfitte sia con il Biella che con il Valsusa, ma con 12 leoncini in campo è già una vittoria.

In under 7, larga vittoria con il Valsusa e sconfitta con il forte Biella… complimenti ai coach Noemi Bionaz e Lionel Bonfiglioli, leoncini tosti e bellissimi!.

Prossime trasferte a Ginevra e Lione, impegni severi in terra di Helvetia e di Gallia per i leoncini, ma noi siamo pronti!!

“La prima partita l’abbiamo giocata con il Val Susa, abbiamo realizzato 7 mete e io sono contento di come ho giocato. La mia più bella azione è stata quando, poco prima della fine della partita, ho placcato in ruck.” (Tommaso U11)

“Io sono Liam e sono il capitano dell’U11. La più bella azione che ho fatto oggi è stata nel momento in cui ho percorso tutto il campo di corsa, facendo meta. Gioco a rugby da 3 anni e mezzo e la cosa in assoluto che mi piace di più è poter condividere questo sport con i miei amici e la mia squadra.” (Lyam, U11)

“La prima partita che abbiamo giocato è stata contro il Biella. È andata abbastanza bene, mi sono impegnato molto e, anche se abbiamo perso, l’importante è divertirsi.” (Tommaso U7)

“La mattinata in campo è andata abbastanza bene. L’inizio difficile, perché abbiamo subito qualche meta, ma grazie ai consigli degli allenatori abbiamo capito che dovevamo impegnarci di più.” (Leonardo U9)

● Attività extra del week-end

Sabato 15 aprile, ore 10:30, presso Campo sportivo di Grugliasco, TO

La Rappresentativa maschile U15 e la rappresentativa femminile U15 Piemonte/Valle d’Aosta partecipano a un torneo con i pari età di nazionalità francese.

I convocati per lo Stade Valdôtain Rugby sono Matteo Sebastiani (M) e Sylvie Turato (F); purtroppo quest’ultima per motivi personali non ha potuto partecipare.