Atletica: Bardi e Tortorici campioni regionali Pentathlon Lanci Master

I Campionati regionali invernali master di pentathlon lanci sono stati organizzati dall’Atletica Calvesi e hanno visto una partecipata presenza di amici di fuori regione. Atleti tesserati per club provenienti da Piemonte e Lombardia, Marche e Calabria e a dare un pizzico di internazionalità anche dalla Svizzera. Per gli atleti dei club valdostani, tutti tesserati per la società organizzatrice, in palio il titolo regionale della specialità, con premio singolo e non di categoria, per l’atleta capace di realizzare nelle cinque prove il miglior punteggio assoluto.

A fregiarsi della maglia di campione valdostano 2023 la SF70 Rossella Bardi (Atl Calvesi), capace di collezionare 2496 punti ed Emanuele Tortorici (Atl Calvesi), SM55, che di punti ne ha totalizzati 3440.

Bardi, neo campionessa valdostana, si è imposta grazie a questi risultati: Peso 5m27 (515 punti), Disco 16m90 (552), Giavellotto 8m62 (253), Martello 20m12 (679), Martello Maniglia Corta 6m87 (497).

Tortorici, dal canto suo a infilato queste prestazioni: Peso 11m22 (744 punti), Disco 37m27 (693), Giavellotto 28m71 (419), Martello 41m52 (752), Martello Maniglia Corta 14m87 (832).

Il podio al femminile è completato da Marianna Abruzzini (Calvesi), SF55 seconda con 2149 punti e l’inossidabile Maria Luigia Belletti (Calvesi) SF85, terza con 2070 punti. Al maschile, la classifica tra gli atleti dei club della regione vede in seconda posizione Alvaro Miorelli (Calvesi) SM70 con 3372 punti e terzo Antonino Lo Nano (Calvesi) SM55 che ha chiuso con 3201 punti.

I due vincitori del titolo non risultano in vetta alla classifica di giornata.

Al femminile la Bardi si è inserita al quinto posto, con a primeggiare la portacolori dell’Atletica Canavesana Anna Maria Camoletto, SF65 che ha concluso il proprio impegno con 3732 punti.

Al maschile, Tortorici ha concluso al terzo posto del pentathlon, mentre a vincere è stato l’SM70 della AS La Fratellanza di Modena che ha chiuso con 3637 punti.

