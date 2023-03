Atletica: Silvia Gradizzi tricolore nella staffetta

Dopo i successi di Campi Bisenzio (2021) e Trieste (2022) la staffetta 4x1giro del club meneghino si è ancora una volta confermata sul gradino più alto del podio. La 21enne di Gignod, punto fermo di questo collettivo, festeggia l’ennesimo titolo italiano, il terzo consecutivo, e si conferma punto prezioso del quartetto milanese, inserita dal tecnico Giorgio Rondelli terza staffettista delle quattro frazioni in programma.

A Gubbio, nella prima giornata della Festa del Cross, sui prati del Parco del Teatro Romano, non c’è stata storia. Le campionesse uscenti non hanno lasciato spazio alla concorrenza e si sono imposte con oltre 30 secondi di vantaggio sulle più immediate inseguitrici. Nella prova a squadre della 4x2km donne, disputata sabato pomeriggio, il Cus Pro Patria Milano ha schierato Virginia Olivieri, Margherita Melossi, Silvia Gradizzi e Svetlana Reina.

La vittoria per le lombarde non è mai stata in discussione. La Reina ha avuto il compito di chiudere in gloria nel tempo complessivo di 29’20”. Lotta per gli altri due gradini del podio. In 29’51 hanno conquistato l’argento le bolognesi del Francesco Francia (Viola Morrone, Nausi Barberini Magnani, Chiara Setti, Flavia Aleotti) precedendo di 2secondi le quattro portacolori dell’Atletica Studentesca Rieti (Anna Toppano, Daria Tucci, Federica Pansini, Livia Caldarini) che si sono aggiudicate il bronzo con il tempo di 29’53”.

Domani Silvia Gradizzi torna protagonista impegnata da individualista nel cross corto di 3km.