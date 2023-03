Atletica: Valdostani protagonisti ai Campionati Italiani Master ad Ancona

Il fantastico palcoscenico della cittadina di Gubbio sarà teatro della Festa del Cross, appuntamento che assegnerà i titoli tricolori, individuali e di società oltre al trofeo delle Regioni di corsa campestre.

Sabato e domenica nella località umbra saranno due giorni di grandi e serrate competizioni con attesi una cinquantina i valdostani, tra gli oltre 2500 atleti impegnati sui tracciati di gara disegnati nello spettacolare scenario del parco del Teatro romano di Gubbio. Forte di due titoli tricolori a staffetta vinti nelle ultime due edizioni, Silvia Gradizzi si conferma in corsa per il successo con il quartetto femminile della 4x1 del Cus Pro Patria Milano, che sarà protagonista con le compagne Melossi, Olivieri e Reina nella prova di apertura in programma sabato, oltre all’impegno individuale del cross corto di domenica. Presenti cinque club valdostani.

Cogne (11): (CdS Allieve) Eleonora Cordone, Martina Milani, Giorgia Romeo; (CdS Allievi) Andrea Carrozzino, Etienne Mappelli, Gabriele Saba; (Junior) Sophie Vallet (i), (CdS Senior) Arturo Rosaire, Younes Tahria (i), Jean Pierre Vallet, Massimiliano Varone. Pont Donnas (1): (Senior) Diego Yon (i). Calvesi (7): (CdS Juniores) Dewis Barrel, Alessandro Bellini, Leon Martinet (CdS Senior) Hélène Brighen, Roberta Cuneaz, Tetiana Gamera, Sveva Nobili. S.Orso (11): (CdS Juniores) Didier Chaberge, Matteo Nigra, Loic Proment, (CdS Senior) Cristina Busa, Rita Carere, Cristina Demarchi, Giuseppe D’Aprile, Andrea Domatti, Giorgio Ioppolo, Savino Quendoz, Marco Ranfone.

APD Pont St Martin (3): (CdS Allievi) Riccardo Chiorlerio, Mathieu Cretier, Etienne Verraz.

A questi iscritti si uniscono i Cadetti selezionati per la Rappresentativa Valle d’Aosta: Sylvie Vallet (Cogne), Sara D’Aprile (S.Orso), Francesca Milani (Cogne), Matilde Abelli (Cogne), Lucrezia Meloni (Calvesi), Ludovica Bellini (Cogne); Etienne Chenal (Calvesi), Fabio Pallais (Calvesi), Laurent Cugnach (Calvesi), Semmi Mortara (Calvesi), Emilien Ronc (Pont Donnas), Christian Pivot (Calvesi). Non mancano poi i valdostani tesserati per i club di fuori regione Cus Pro Patria Milano: Silvia Gradizzi (staffetta 4x1 e individualista); Axelle Vicari (CdS Assoluto); René Cuneaz (CdS Assoluto) GP Parco Alpi Apuane: Omar Bouamer, Lorenzo Brunier (CdS Assoluto).

Da giovedì a domenica, quasi 1500 partecipanti, provenienti da ogni regione, saranno impegnati ad Ancona nei Campionati italiani indoor over 35, abbinati alla rassegna invernale di lanci. Confermata la sempre nutrita pattuglia di tesserati della Calvesi che di presentano nel capoluogo delle Marche con ambizioni importanti. Questi gli iscritti. Cogne (1) - Vittorio Framarin SM60 (Mt 60)

Calvesi (15) - Chiara Ansaldi SF55 (60hs, Triplo, Alto); Rossella Bardi SF70 (Martello, Martello M.C. Disco); Maria Luigia Belletti SF85 (Lungo, Disco, Peso); Liana Calvesi SF75 (Alto, Peso, Disco, Martello); Sandra Dini SF65 (Alto); Maria Luisa Finazzi SF75 (Peso, Disco, Giavellotto); Paola Rosati SF55 (Martello, Martello M.C.); Lorella Trabaldo SF60 (Peso); Michelangelo Bellantoni SM65 (Disco, Peso); Juan José Herrera SM35 (Peso, Martello, Giavellotto); Antonino Lo Nano SM55 (Disco, Giavellotto, Martello); Alvaro Miorelli SM70 (Peso, Martello, Martello M.C., Disco); Luciano Proietti SM75 (Mt 60, Alto, Lungo, Marcia 3km); Emanuele Tortorici SM55 (Peso, Disco, Martello, Martello M.C.); Carlo Zanetta SM65 (Mt 400, 800).