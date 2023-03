Scialpinismo: Nadir Maguet con Matteo Edalini tra i favoriti Pierra Menta

Primavera è sinonimo di grandi classiche. Nel mirino vi sono le tre tappe conclusive del circuito La Grande Course. Archiviate le gare iridate di Boi Taüll i riflettori del mondo skialp punteranno ora su Areches Beaufort per la 37ª edizione della Pierra Menta.

Gli atleti più forti e tantissimi amatori sono pronti per il Tour de France dello scialpinismo. Ai nastri di partenza sono attese 210 squadre da due elementi che, per entrare nella storia, dovranno affrontare 10.000 di dislivello in 4 giorni a dir poco impegnativi.



Come sempre difficile azzardare un pronostico, anche se gli ultimi risultati danno tra i favoriti le due squadre del Cs Esercito composte da Matteo Eydallin - Nadir Maguet e Michele Boscacci – Davide Magnini. Attenzione ai campioni transalpini William Bon Mardion – Xavier Gachet alla ricerca del primo successo insieme sulle nevi di casa (Bon Mardion la vinse nel 2013 al fianco di Jacquemoud).

Ruolo di outsider per Mathéo Jacquemoud – Samuel Equy, campioni del mondo lunghe distanze in carica dopo il successo al Millet Tour du Rutor Extrême 2022, e per l’inedito duo composto dall’austriaco Jakob Herrmann e dallo svizzero Martin Anthamatten.



Al femminile super favorita dei pronostici la coppia Axelle Mollaret – Emily Harrop. In lizza per il podio le sorelle Léna, Candice Bonnel e le italiane Martina Valmassoi – Elena Nicolini. Attenzione anche Jessica Pardin – Marcella Vasinova e a Elise Poncet – Anna Tybor.



Per tutti appuntamento martedì pomeriggio per il briefing d’apertura nel suggestivo borgo del beaufortain francese.

Da mercoledì a sabato, fuoco alle polveri con il mix di salite, creste aeree e ripide discese in fuori pista che hanno reso mitica questa gara.

La stagione di La Grande Course proseguirà poi il 25 marzo con l’Adamello Skiraid chiamato ad assegnare i titoli iridati ISMF per la specialità Long Distance. Gran finale assegnazione del trofeo ai vincitori del circuit 2022/20223 il 22 aprile con il Trofeo Mezzalama.