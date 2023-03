Atletica: Eleonora Marchiando argento europeo con la staffetta

Determinante la frazione della valdoatna nella 4x400 vinta dall'Olanda. Terza la Polonia. l’ultimo pomeriggio di gare agli Europei indoor di Istanbul. Si inizia con un’altra magnifica medaglia per l’Italia, la quinta di questa edizione: argento per la staffetta 4x400 femminile con Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando, in 3:28.61 al termine di una gara entusiasmante, migliorando di quasi due secondi il record italiano (stabilito due anni fa con 3:30.32 da Rebecca Borga, Alice Mangione, Eleonora Marchiando, Eloisa Coiro) dietro soltanto all’imprendibile Olanda (3:25.66) e davanti alla Polonia (3:29.31). Nove gli azzurri al via nelle finali individuali: nell’asta Claudio Stecchi, nel lungo Larissa Iapichino, sugli 800 metri Catalin Tecuceanu, Simone Barontini ed Eloisa Coiro, nell’alto Marco Fassinotti e Christian Falocchi, nei 60 ostacoli Paolo Dal Molin e Lorenzo Simonelli.

4x400 - Eccezionali le azzurre nella staffetta femminile. Vola all’argento la 4x400 dell’Italia, con una prova strepitosa di Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando. C’è la forza del collettivo in questa medaglia voluta e conquistata, che vale anche un super miglioramento del record italiano, abbattuto di quasi due secondi. Scatta dai blocchi Alice Mangione, semifinalista a Istanbul nella gara individuale. Quando è il momento di andare alla corda la campionessa tricolore all’aperto si trova al quarto posto, rallenta e poi frena per una serie di contatti con l’Irlanda ma poi guadagna una posizione. In seconda frazione lotta Ayomide Folorunso, la primatista italiana dei 400 ostacoli, che difende con grinta la terza piazza. Poi tocca ad Anna Polinari e non solo aumenta il margine sulle inseguitrici, ma si affianca alla Polonia e la supera in rettilineo prima del cambio.

Nella foto Colombo-Fidal Eleonora Marchiando verso il traguardo d'argento

A completare l’opera Eleonora Marchiando che cerca di contenere il rientro della squadra polacca e ci riesce, anzi guadagna ulteriore vantaggio. Esplode la gioia del quartetto azzurro per una medaglia corale, un’impresa di squadra. Questi i parziali: Mangione 52.62, Folorunso 51.69, Polinari 52.07, Marchiando 52.23. È il secondo argento nella 4x400 agli Euroindoor dopo quello del 2000, oltre ai due bronzi delle edizioni 2002 e 2019.