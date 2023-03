Atletica: Sabato e domenica festa per la riapertura del Marco Acerbi

“Rientrare al palaindoor è stata una grande emozione per atleti e tecnici. È una delle strutture indoor più belle d’Italia che per tantissimi anni ci ha dato la possibilità di fare una preparazione invernale di primissima qualità, utile per ottenere risultati importanti all’aperto. Ci siamo accorti della grande fortuna di cui avevamo goduto nel momento in cui ne siamo stati privati e siamo felici e adesso più consapevoli di possedere un grandissimo patrimonio”. Il commento è di Lyana Calvesi, dice il Presidente del Comitato Fidal regionale.

Per festeggiare la ripartenza il Comitato regionale ha voluto inserire, al volo, anche se, di fatto, la stagione indoor è al suo epilogo, una doppia riunione, pensata principalmente per le categorie giovanili.

Nei pomeriggi di sabato 4 e domenica 5 marzo, l’impianto di Corso Lancieri ritornerà a “vivere”.

I primi a tornare a gareggiare, sabato, a partire dalle 15:30 saranno i più giovani delle categorie promozionali Esordienti e Ragazzi protagonisti della “ripartenza”.

Gli Esordienti, fascia di età che va dai 6 agli 11 anni sarà in pista per un gioco di velocità; più articolato il programma per i Ragazzi, 12-13 anni, che potranno scegliere tra 60, 60hs ed i concorsi di alto, lungo e getto del peso.

Il giorno dopo, domenica, dalle 14:30, a ravvivare il palaindoor saranno i giovani della categoria Cadetti, 14-15 anni, che potranno disputare fino ad un massimo di due prove scegliendo tra 60mt e 60hs ed i concorsi di alto, lungo peso. Spazio anche per la fascia degli assoluti, dagli Allievi ai Seniores, che torneranno a confrontarsi sulla prova principe della velocità indoor, i 60 metri.

Le due riunioni, volute per permettere ai giovani valdostani di festeggiare il riappropriarsi di un fondamentale impianto sportivo, sono aperte anche agli atleti di altre regioni.

Le iscrizioni, direttamente on line sulla piattaforma federale, si chiudono giovedì 2 marzo alle ore 21.