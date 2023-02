Atletica: La valdostana Eleonora Marchiando chiamata in azzurro

Quinta chiamata in azzurro, con la squadra assoluta, per Eleonora Marchiando che è stata selezionata per la staffetta 4x400 dal direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre per gli europei indoor di Istanbul in programma da giovedì 2 a domenica 5 marzo. Sulla base dei tempi conseguiti domenica nella finale dei campionati italiani indoor dei 400: Ayomide Folorunso (52”28), Alice Mangione (52”69), Eleonora Marchiando (52”70) e Anna Polinari (52”82), la nazionale italiana si è guadagnata il diritto a prendere parte alla prova di staffetta, la 4x400 in terra turca

Il quartetto non è definito a priori ma sarà il Direttore tecnico della nazionale italiana, sulla base delle condizioni delle singole atlete, che stabilirà le candidate che prenderanno parte alla competizione continentale, anche se la super prestazione di Eleonora Marchiando domenica ad Ancona, con il bronzo con tanto di personale polverizzato, pone importanti chance a favore della valdostana.

Sei i posti per la prova "secca" che assegna il titolo continentale in programma per il giorno di chiusura della kermesse, domenica 5 marzo, alle 19,25 turche (le 17,25 italiane). Assieme al quartetto azzurro saranno in gara le formazioni delle rappresentative nazionali di: Olanda, Polonia, Gran Bretagna, Irlanda, Repubblica Ceca.