Atletica:Ad Aosta assegnati i regionali Ragazzi, Cadetti e Master di cross

L’appuntamento voluto e organizzato dal Comitato regionale Fidal si è aperto alle ore 11 con i Master, la fascia senior dai 35 anni a salire.

Dodici le maglie di campione regionale che sono state assegnate e in questo conteggio, 4 successi sono andati ai portacolori della S.Orso, 3 per la Monterosa, 2 APD Pont St Martin e uno a testa per Calvesi, Guardia di Finanza e Pont Donnas. A seguire Cadetti e Ragazzi, con Calvesi vincente al maschile nelle due categorie, mentre nel femminile le vittorie sono andate alle portacolori di S.Orso (Cadette) e Cogne (Ragazzi).

Ma veniamo ai protagonisti, i nuovi campioni regionali 2023 di cross.

Cat. Ragazzi

Nella categoria Ragazzi, annate 2010 e 2011, entrambi impegnati sulla distanza dei 1000 metri, un giro del classico anello di gara, in campo femminile, tra le dodici in gara ad imporsi è stata Letizia Bochicchio (Cogne) in 3’37”, davanti alla compagna Amelia Dovina (Cogne) seconda in 3’43”, mentre Merilin Mortara (Calvesi), la più giovane del terzetto, per un solo secondo, 3’44”, ha occupato il terzo gradino del podio.

Al maschile, tra i dieci concorrenti, con 3’24” si è aggiudicato il titolo valdostano Ragazzi Armin Blanc (Calvesi), secondo Thierry Cretier (APD Pont St Martin) con 3’31”, terzo Tobia Boldrini (Calvesi) con 3’34”.

In campo Cadetti, la prova oltre ad assegnare il titolo valdostano è risultata valida per la selezione per la rappresentativa che difenderà i colori regionali al criterium nazionale di cross in programma il 12 marzo a Gubbio. Al femminile, 2km è stata la distanza coperta dalle undici presenti e il titolo rossonero di cross è andato a Sara D’Aprile (S.Orso) che si è imposta in 7’48”, 2secondi meno di Francesca Milani (Cogne) argento con 7’50”, di un anno più giovane e davanti alla compagna Matilde Abelli (Cogne) che si è impossessata del terzo posto.

Al maschile, sui 3km, sette gli atleti in gara e podio tutto Calvesi con vincente Etienne Chenal (Calvesi) in 10’40”, 2° Fabio Pallais (Calvesi), il più giovane dei primi tre, argento con 11’01” e Laurent Cugnach (Calvesi) che si è guadagnato la terza piazza con 11’17”.

Due i titoli Master al femminile sulla distanza dei 4 km dove fuori gara ha gareggiato l’azzurrina Silvia Gradizzi che ha chiuso in 14’58”. Tra le SF35 in 16’06” ha centrato la maglia di campionessa regionale Rodica Sorici (CSD Guardia di Finanza), mentre tra le SF50 in 16’09” la palma della migliore è andata a Roberta Cuneaz (Calvesi).

Al maschile, nutrita la presenza di iscritti nella fascia 35-55, con oltre 30 concorrenti al via, impegnati sui 6 giri del percorso da 1km. Il primo, fuori classifica, è stato Diego Yon (Pont Donnas) in 19’42”, mentre il primo master all’arrivo è stato Mikael Mongiovetto (Pont Donnas) primo tra gli SM35 in 20’39”. Salendo agli SM40 a guadagnarsi il titolo regionale è stato Giorgio Ioppolo (S.Orso) in 21’07”.

Il migliore tra gli SM45 è stato Giuseppe D’Aprile (S.Orso) in 23’05”, mentre il vincitore tra i valdostani tra gli SM50 è stato Diego Merivot (S.Orso) con 23’06”. Savino Quendoz (S.Orso), infine, in 23’11”, non è sfuggito il titolo SM55. 4 chilometri sono invece stati lo sforzo compiuto dalla fascia 60-80, stessa distanza e prova coperta, senza titolo in palio da un drappello di Allievi under 18.

PARTENZA 6 KM.

Il più veloce tra i Master è stato l’inossidabile Leandro Marcoz (APD Pont St Martin) neo campione regionale tra gli SM65 con il tempo di 15’58”. Mauro Buvet (APD Pont St Martin) chiudendo in 16’23” ha portato a casa il titolo regionale SM60, mentre il primo SM70 è stato Giorgio Bosonetto (Monterosa Fogu Arnad) che ha concluso in 19’11”.

Altri due portacolori della Monterosa Fogu Arnad si sono aggiudicati il titolo valdostano della propria fascia di categoria, si tratta di Aldo Gamba SM75 in 24’25” ed Egidio Marquis, SM80 che ha concluso in 21’04”.

