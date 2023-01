GP Giovanissimi: buona partecipazione per la prima selezione di fondo dell’Associazione Valdostana Maestri di Sci

Con l’ultima nevicata sono tornate in ottime condizioni le piste di Saint-Barthélemy, dove mercoledì pomeriggio si è svolta la selezione regionale del Gran Premio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo Silver®Care di sci di fondo, una prima assoluta per l’Associazione Valdostana Maestri di Sci. Poco meno di un centinaio i partecipanti alla mass start in tecnica libera. In cabina di regia la Scuola Sci Saint-Barthélemy - nata da poco - con il coordinamento di Edoardo Boscardin per conto di AVMS.



Categoria 2011 - Nella gara femminile successo di Elody Vittaz (Torgnon) con 26”1 di vantaggio su Arline Chabod (Val di Rhêmes) e 59”0 su Martina Tiraboschi (Gran Paradiso). Volata per assegnare la vittoria della gara maschile; spunto vincente per Davide Andreo (Gran Paradiso) su Mael Farinet (Gran San Bernardo), secondo per 1/10, e Xavier Perrin (Saint-Barthélemy) a 1”3.



Categoria 2012 - Si è imposta Viola Bocchicchio (Saint-Barthélemy) con 38”4 su Ilaria Testolin e 51”4 su Lisa Bellomo, entrambe del Gran Paradiso. Noah Desayeux (Torgnon) ha invece prevalso per 36”8 su Simone Goi (Gran Paradiso) e per 38”5 su Giovanni Marti (Gran San Bernardo).



Categoria 2013 - Prima posizione per Elena Quattrone (Gran San Bernardo), 16”3 davanti a Coralie Jeantet (Gran Paradiso) e 22”7 su Amelie Berlier (Gran San Bernardo). Gradino alto del podio per Samuel Navillod (Torgnon) che ha concluso con 17”1 di vantaggio su (Val di Rhêmes) e 29”5 su Etienne Ruffier (Gran San Bernardo).



Categoria 2014 - Vittoria per Alice Borbey (Gran Paradiso), davanti a una coppia del Val di Rhêmes: Elle Viale (+36”8) e Angelie Chabod (+38”5). Nella prova maschile primo Gaël Verthuy (Torgnon), 36”7 più veloce di Simone Dorio (Gran Paradiso) e 1’05”30 di Leon Marzani (Saint-Barthélemy).



BANDO SELEZIONE SCI DI FONDO

È stato pubblicato il bando di concorso per partecipare al 21° corso regionale di formazione per aspiranti maestri di sci di fondo. Le domande dovranno pervenire entro le 12 di giovedì 2 febbraio 2023. Il test tecnico attitudinale si svolgerà a Cogne il 14 e 15 febbraio 2023. Tutte le informazioni su maestridisci.com.