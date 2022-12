A Breuil-Cervinia ultimi ritocchi prima del grande spettacolo

Mentre sul Ventina si susseguono gli allenamenti delle squadre azzurre di sci alpino e snowboard, sul versante opposto del comprensorio sciistico di Breuil-Cervinia si lavora per ultimare la preparazione della “pista 26” che tra poco più di dieci giorni tornerà a ospitare la Coppa del Mondo di snowboard cross.

L’inverno di Cervino Ski Paradise è ormai iniziato, le prime piste sono state aperte la scorsa settimana, tra pochi giorni diversi altri pendii saranno messi a disposizione del pubblico che lo scorso weekend non ha rinunciato alla sciata di inizio stagione.

Nelle ultime ore a Breuil-Cervinia è tornata la neve che, insieme alle basse temperature, garantirà l’innevamento necessario per la tappa valdostana del più importante circuito internazionale Fis di sabato 17 dicembre. Il giorno precedente sarà come sempre dedicato alle qualifiche ufficiali, ma i migliori riders al mondo gireranno sulle piste del comprensorio già nei giorni precedenti.

Intanto è cambiato il calendario della Coppa del Mondo: Les Deux Alpes, in un primo momento cancellata, è stata riprogrammata e aprirà il circuito questo fine settimana (2-3 dicembre), mentre Breuil-Cervinia diventa la seconda tappa dopo lo slittamento al 18/20 dicembre delle gare austriache di Montafon.

L’Italia si presenterà nella località francese con nove atleti (Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari, Tommaso Leoni, Michele Godino Sofia Belingheri, Francesca Gallina, Raffaella Brutto e Caterina Carpano), che ben conoscono la “pista 26” di Breuil-Cervinia, così come la località, più volte scelta per i raduni.

Breuil-Cervinia continua a investire nei grandi eventi, consapevole che le immagini faranno ancora una volta il giro del mondo ed entreranno nelle case di milioni di appassionati, soprattutto di Stati Uniti e Canada, due mercati di grande interesse per la Valtournenche. Un evento apprezzato da tutti, squadre, addetti ai lavori, ma anche dai partner che crescono anno dopo anno. Telepass resta main sponsor, Leitner, Prinoth, Skidata, Cva Energie, Chambre Valdôtaine confermano il sostegno, mentre il comitato organizzatore accoglie con entusiasmo l’ingresso di Europcar, Radio 105 e Polini MySpritz. La tappa valdostana è organizzata grazie alla collaborazione di Cervino Spa, Consorzio Cervino Turismo e We Snowboard Cervinia e con il sostegno del Comune di Valtournenche e della Regione Autonoma della Valle d’Aosta. ­