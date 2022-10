L’Olimpia pronta con sei ginnaste al campionato individuale gold junior senior

Scendono di nuovo in campo a Torino per la seconda prova del Campionato Individuale Junior e Senior Gold, domenica 30 ottobre, le sei ragazze dell'Olimpia Aosta: Claire Savoye e Martina Saroglia entrambe classe 2009, Sophie Graziano (2008), Vittoria Ramanzin (2007) e le due veterane del 2005 Sofia Chiumello e Arianna Bocchio Ramazio (proveniente della società La Marmora di Biella, ma tesserata Olimpia per quest'anno sportivo).

Si cimenteranno sui quattro attrezzi olimpici, cercando di migliorare ulteriormente gli ottimi piazzamenti della scorsa prova. Per le ragazze sarà l'occasione di portare in gara nuovi elementi e rimettersi in gioco con il grande obiettivo di guadagnarsi la finale nazionale.