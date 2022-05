Area Danza Aosta, secondo premio conquistato al "World Dance Award"

Ancora un successo di livello internazionale per le allieve dell’a.s.d. Area Danza Aosta che, domenica scorsa hanno conquistato il secondo premio nella categoria modern contemporary baby al prestigioso concorso “World Dance Award” di Como. E' stata questa l'entusiasmante esperienza vissuta da Emma Bidoia 10 anni, Benedetta Di Pinto 11 anni, Viola Mistretta 11 anni e Marina Valerioti 10 anni.

Le giovani danzatrici valdostane si sono esibite presentando la coreografia “Piccole Amiche” firmata da Marinella Gloriati ricevendo il premio dalla prestigiosa Giuria Internazionale composta dai direttori artistici delle maggiori scuole di danza e teatri internazionali, dalla Spagna Arantxa Carmona directora del Real Conservatorio Profesional de Danza, da New York City Melanie Person Co-Director The Alvin Ailey School, dalla Russia Dmitry Povolotsky Director Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive, da Israele Gali Kalef Yun Co-Director of Kibbutz Contemporary Dance Company, dalla Bulgaria Sylvia Tomova Director Stara Zagora Ballet e dall’UK Fatima Nollen giornalista membro del Critics Circle UK.

L’importante evento si è svolto nella cornice del lago di Como nello storico Teatro Sociale ha vantato la partecipazione di oltre 400 danzatori di altissimo livello provenienti da ogni parte del mondo. Giunto alla sua quarta edizione, il World Dance Award è stato patrocinato e sostenuto dal Conseil International de Dance ONG UNESCO con sede a Parigi.

Le giovani ballerine di Aosta si sono esibite sotto la guida di Marinella Gloriati e Carola Sicheri ballerina solista della compagnia internazionale Frankfurt Dance Company Jacopo Godani che le hanno supervisionate in questa ennesima esperienza di crescita e successo.

"Questo risultato così prestigioso – sottolinea Marinella Gloriati – rappresenta il coronamento dell’impegno costante delle nostre giovani danzatrici, ed arrivano dopo i numerosi ed importanti riconoscimenti ottenuti durante questo anno accademico.

La partecipazione a concorsi di livello nazionale ed internazionale - conclude la coreografa della scuola aostana - ha permesso alle nostre allieve di accrescere le proprie esperienze artistiche confrontandosi con realtà di altissimo valore confermando la qualità della formazione offerta dall’a.s.d Area Danza Aosta".