A La Thuile GIORNATA DI SCI SOLIDALE per FONDAZIONE TELETHON

La Thuile ha da tempo intrapreso questo percorso di attenzione ai temi di sostegno sociale, giungendo ormai alla 12esima edizione di questa iniziativa.

Per l’occasione, si potrà sciare ad una tariffa promozionale: lo skipass giornaliero costerà 35 euro anziché 43, e tutti coloro che pernotteranno a La Thuile, tra il 26 e il 27 marzo, potranno acquistare lo skipass da due giorni al costo di 70 euro (promozione valida solo per gli acquisti effettuati in cassa fisica il sabato mattina, previa presentazione del voucher rilasciato dalla struttura alberghiera).

Funivie Piccolo San Bernardo devolverà parte del ricavato della vendita degli skipass alla Fondazione. Verrà inoltre allestito uno stand Telethon ove sarà possibile acquistare cuori di cioccolato e altri simpatici gadget i cui proventi andranno tutti alla Fondazione.

Infine, i più piccoli potranno divertirsi con la mascotte di Fondazione Telethon e con Thuilly, la mascotte di La Thuile.