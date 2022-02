SKY SNOW 2022 : Nadir Maguet & Martina Cumerlato tricolori di skysnow classic

Banco di prova per questa sfida tricolore by night sono state le piste del comprensorio sciistico Monterosa Ski del Weissmatten. Ramponcini ai piedi e frontale in testa, gli atleti si sono affrontati sulle ripide pendenze della pista illuminata “Leo David” per poi scendere a tutta sulla vicina pista blu, il tutto per uno sviluppo complessivo di 9,4 chilometri e un dislivello di 830 metri positivi.



Pronti, via e il gruppo dei migliori ha subito preso il largo. Dopo il primo giro di boa l’azzurro di skialp Nadir Maguet ha provato a scalare un’altra marcia portandosi in fuga i compagni di nazionale William Boffelli e Alex Oberbacher. Giunto all’ultimo scollinamento il polivalente atleta di Torgnon ha continuato nel proprio forcing giungendo in solitaria al traguardo in 46’25”. Nella picchiata finale Oberbacher è riuscito a mettere la freccia chiudendo 2° in 46’54”. A completare il podio il bergamasco William Boffelli in 47’11”.





Per capire il livello della gara, basta sfogliare la top ten di giornata dove spiccano i nomi di Gianluca Ghiano 4°, Lorenzo Rota Martin 5°, Mathieu Brunod 6°, Mattia Bertoncini 7°, Davide Cheraz 8°, Daniel Thedy 9° e Nicola Francesco 10°.



Sempre davanti, la veneta Cumerlato ha dimostrato di meritarsi il tricolore. Per lei finish time di 56’44”. Sul podio anche la triatleta Charlotte Bonin, autrice di una gara tutta in rimonta (1h00’23”) e la venticinquenne Margherita De Giuli (1h06’14”). Alle sue spalle l’intramontabile Gloriana Pellissier 4ª e Alessia Minazzi 5ª.

LE CLASSIFICHE