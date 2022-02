Biathlon: B. Trabucchi diciottesima nella Sprint di Nove Mesto

Sprint nella giornata di apertura della settima tappa di IbuCup Senior questa mattina a Nove Mesto na Morave (Repubblica Ceca) e ottimo 19° posto di Beatrice Trabucchi.



Ad imporsi è stata la francese Caroline Colombo (18’59”0; 0 0), davanti all’austriaca Anna Gandler (19’38”0; 0 0) e alla russa Larisa Kuklina (19’39”7; 0 0). In 18° posizione, la migliore delle azzurre, Beatrice Trabucchi (Cse; 20’30”4; 0 0); 26° Rebecca Passler; 39° Hannah Auchentaller; 62° Eleonora Fauner; 66° Linda Zingerle.



Seconda e conclusiva giornata di gara, sabato 5, dalle 10.30, con la seconda Sprint del programma della tappa tedesca.



CdM Speed skiing



È stata cancellata, a causa delle forti raffiche di vento, la tappa di Coppa del Mondo di Sci di velocità di Vars (Francia). Dopo la cancellazione nella prima giornata di gare, l’organizzazione per motivi di sicurezza ha dovuto definitivamente annullare il primo appuntamento della stagione per quanto riguarda il massimo circuito mondiale.



Sci alpino



Prima prova della Discesa libera maschile, nella notte italiana, dei Giochi Olimpici di Pechino/Beijing (Cina), con miglior crono fatto registrare dallo svizzero Stefan Rogentin (1’44”00). Alle sue spalle lo spagnolo Adur Etxezarreta (1’44”08) e Christof Innerhofer (1’44”26; con salto di porta). Al 21° posto Matteo Marsaglia (Cse; 1’45”63); 27° Dominik Paris (1’45”89). La seconda prova cronometrata è in programma, domani – alle 11 locali, le 4 del mattino in Italia – e, la terza, negli stessi orari, sabato 5 febbraio.



Sci alpino



Allenamento, questa mattina, a Courmayeur, della squadra Asiva di Sci alpino. Con i tecnici Luca Liore, Peter Angster e Michele Landini, al lavoro ci sono: Tatum Bieler, Margherita Sala (Sc Gressoney MR), Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB), Greta Boano (Sc Crammont MB), Francine Rollet (Sc Chamolé), Aline Gérard, Filippo Segala, Lorenzo Stirano (Sc Aosta), Pietro Bisello, Jacques Belfrond (Sc Crammont MB), Yannick Niéroz, Federico Viérin (Sc Pila), Carlo Giuseppe Borri (Sc Val d’Ayas).