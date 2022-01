Snowboardcross: Moioli e Sommariva si qualificano in finale nella tappa di Krasnoyarsk della Coppa del mondo

Si qualificano per le batterie di finale, in programma domani, dalle 12, nella tappa di Coppa del mondo di Snowboardcross di Krasnoyarsk (Russia), soltanto Michela Moioli e Lorenzo Sommariva (Cse).



Al femminile, Michela Molioli fa segnare il 5° tempo (1’08”70), classifica che vede al comando la britannica Charlotte Bankes (1’06”55). Ottavo crono per Lorenzo Sommariva (1’03”20) e miglior prestazione del canadese Eliot Grondin (1’02”17).



Falliscono l’accesso ai migliori 32, con il 33° tempo, Filippo Ferrari; 39° Matteo Menconi; 43° Tommaso Leoni; 50° Michele Godino, tutti rider del Centro sportivo Esercito.