Sci alpino: per Elisa Pilar Lucchini terzo gradino del podio nel Gigante di Bormio

Prima delle quattro giornate di gara oggi a Bormio (Sondrio) dov’erano in programma il Gigante Fis femminile e il Gigante Fis Junior maschile, e proprio nella competizione in rosa, buon terzo posto di Elisa Pilar Lucchini.



La vittoria è andata alla svizzera Delia Durrer (1’50”74), a precedere la milanese Luisa Bertani (1’50”78) e, terza, seconda Giovani, Elisa Pilar Lucchini (Cse; 1’51”10). In 15° posizione Martina Brumin (Sc Aosta; 1’53”55); 21° Greta Boano (Sc Crammont MB; 1’54”55; 5° Aspiranti); 25° Francine Rollet (Sc Chamolé; 1’56”08).



Nel Gigante Fis Junior maschile, successo del milanese, tesserato in Trentino, Pietro Giovanni Motterlini (1’47”33). In 8° posizione Filippo Segala (Sc Aosta; 1’49”25); 10° Pietro Bisello (Sc Crammont MB; 1’49”67; 5° Aspiranti); 34° Yannick Nieroz (Sc Pila; 1’54”35).