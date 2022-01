Sci alpino: Brignone rinuncia alla trasferta di Coppa del mondo a Kranjska Gora

Stop precauzionale per Federica Brignone che, a causa di una leggera infiammazione al tendine rotuleo, ha deciso di non prendere parte alle gare del fine settimana a Kranjska Gora (Slovenia), dove sono in programma un Gigante e uno Slalom, l’8 e 9 gennaio.



Alla due giorni di Coppa del Mondo saranno invece presenti, tra le altre, Sophie Mathiou (Cs Carabinieri), Lara Della Mea e Anita Gulli (Cse), al cancelletto di partenza dello Slalom di domenica (alle 9.30 e 12.30; diretta Raisport e Eurosport) e, tra le porte larghe, il giorno precedente e agli stessi orari, Marta Bassino, Elena Curtoni e Roberta Midali (Cse).



GpI Sci alpino



Seconda tappa del Grand Prix Italia femminile – dopo l’esordio alla vigilia di Natale, a Folgaria (Trento) -, martedì 11 e mercoledì 12 gennaio, a La Thuile, con in programma un Gigante e uno Slalom Fis, organizzati dallo Sc La Thuile Rutor. Al cancelletto di partenza della due giorni ci saranno: Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB), Maria Vittoria Raffaelli (Sc La Thuile Rutor), Tatum Bieler, Margherita Sala (Sc Gressoney MR), Martine Brumin, Nadine Brunet (Sc AostA), Chiara Verducci (Sc Aosta), Greta Boano, Alessia Vaglio (Sc Crammont MB), Chiara Olga Boggio, Martina Polletta, Francine Rollet (Sc Chamolé).



Scialpinismo



Conclusa l’Individuale dei Campionati italiani Giovani, domenica 9, di Vermiglio (Trento), la squadra Asiva di Scialpinismo, è attesa da due giorni di allenamento sciistico, l’11 a Crevacol e, il 12, a La Salle. L’allenatore Emanuel Conta ha convocato: Noemi Junod, Clizia Vallet, Laurent Battendier, Gabriele De Pieri, Sébastien Guichardaz (Sc C. Gex).