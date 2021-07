ATLETICA: SILVIA GRADIZZI IN AZZURRO CONVOCATA PER GLI EUROPEI UNDER 20

Ancora Valle d’Aosta in bella evidenza. E’ di oggi, martedì 6 luglio, la convocazione degli atleti che faranno parte della squadra azzurra che dal 15 al 18 luglio sarà impegnata a Tallin (Estonia) nei Campionati Europei Under 20.

Decisamente meritata la chiamata in azzurro, la prima in carriera, per la 19enne di Gignod, tesserata per il Cus Pro Patria Milano, Silvia Gradizzi.

Dopo l’oro nei 3000mt dei campionati italiani Juniores di Grosseto di metà giugno (9’46”77) Silvia si è guadagnata la chiamata in azzurro proprio in questa specialità dove sarà l’unica rappresentante della squadra italiana.

Un gruppo, quello azzurro, selezionato dallo staff guidato dal vicedirettore tecnico per il settore giovanile Antonio Andreozzi che è costituito da 88 effettivi (43 uomini e 45 donne).

Silvia Gradizzi, classe 2002, sarà in pista nei 3000 mt in programma nella prima giornata, giovedì 15 luglio dove battaglierà con altre 31 atlete per conquistare un posto nella finale prevista per il pomeriggio di sabato 17 luglio.