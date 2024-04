Atletica: Giovanetto stupisce ancora

La seconda tappa dell’Edileco Grand Prix si è tenuta nel pomeriggio di giovedì 25 aprile presso il Campo Crestella di Donnas e ha visto protagonisti le categorie Cadetti/e (14-15 anni) e Ragazzi/e (12-13 anni). La manifestazione, organizzata dall'Atletica Pont Donnas, prevedeva il seguente programma gare: i ragazzi hanno gareggiato nel triathlon, che comprendeva i 60 metri ostacoli, il salto in lungo e il lancio del peso; le ragazze hanno partecipato al triathlon, con le prove dei 60 metri ostacoli, il salto in alto e il lancio del vortex. I cadetti e le cadette hanno affrontato una serie di prove, tra cui i 80/100 metri ostacoli, i 300 metri, i 1200 siepi, i 2000 metri, il salto con l'asta, il salto in lungo, il lancio del giavellotto e il lancio del martello. Le categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores, sia maschili che femminili, hanno gareggiato nei 200 metri, negli 800 metri, nel salto in lungo, nel lancio del giavellotto e nel lancio del martello, utilizzando l'attrezzo di categoria appropriato.

I risultati più significativi si sono registrati nella gara dei 60 metri ostacoli categoria Ragazze, in cui Eleonora Dellio dell'Atletica Cogne Aosta si è distinta raggiungendo il secondo posto dietro la piemontese Alessia Dova, con un tempo di 10”29 secondi, battendo Mya Canalini dell'Atletica Sandro Calvesi, terza con 10”48.

Altra importante prestazione è quella di Carlotta Giovanetto (categoria Cadette) dell’Atletica Pont Donnas che ha ottenuto un ottimo risultato e un notevole Personal Best, classificandosi al secondo posto negli 80 metri ostacoli, dietro la piemontese Alessia Succo, con un tempo di 12”02 (migliorando il suo 12”21). Nella stessa serie, è proprio la piemontese Alessia Succo ad aver stupito il Crestella, stabilendo il nuovo Record italiano di categoria negli 80hs con un tempo di 10”76, scendendo per la prima volta sotto gli 11”.

Passando ai Cadetti è da sottolineare il risultato di Emilien Ronc dell'Atletica Pont Donnas che ha realizzato una prestazione notevole, conquistando il secondo posto nei 300 metri, dietro solo al piemontese Riccardo Mereu, con un tempo di 38”75, nuovo PB. Per quanto riguarda il salto in lungo sono tre le prestazioni più significative delle Cadette valdostane: Carlotta Giovanetto (Atletica Pont Donnas) si è aggiudicata il primo posto e il primato personale con un balzo di 4.99 metri (con vento favorevole di 2.2 m/s), Francesca Ticchio (Pont Donnas), seconda con una misura di 4.98 metri e Carola Rosazza Buro (Atletica Sandro Calvesi), quarta con un salto di 4.85 metri.

Da segnalare anche la competizione del Salto in Alto categoria Ragazze, dove l’atleta della Calvesi Mya Canalini ha ottenuto un buon risultato, conquistando il secondo posto con un salto di 1.39 metri.

Il Triathlon Ragazze si è concluso con la prima posizione valdostana di Mya Canalini dell'Atletica Sandro Calvesi, con un totale di 2049 punti. Al secondo posto si è posizionata Eleonora Dellio (Cogne Aosta) con 1935 punti e al terzo Ilaria Testolin (Cogne) con 1918 punti. Mentre tra i Ragazzi è Andrea Fiocchini (Atletica Sandro Calvesi) ad aver raggiunto la prima posizione valdostana con 1401 punti, davanti ad Alessandro Bois (Cogne) con 1319 punti e a Lorenzo Vairos (A.P.D. Pont-SaintMartin), terzo con un punteggio di 1265.

CATEGORIE ASSOLUTE

Grandi esordi e grande spettacolo al Crestella di Donnas per l’annunciata gara dei 200m in cui si sono sfidate Eleonora Marchiando del C.S. Carabinieri (Sezione Atletica) ed Eleonora Foudraz della Calvesi. Marchiando ha conquistato il primo posto registrando un tempo di 24”15 con un vento favorevole di 2.5 m/s. Al secondo posto si è classificata Foudraz con un tempo di 24”94. Le due atlete valdostane, cresciute nella stessa società, hanno scelto la pista di Donnas per aprire al meglio la stagione Outdoor.

Tra i maschi, da tenere d’occhio il primo posto del valdostano Jean Marie Robbin dell'ASD Atletica Biotekna, che ha dominato la gara con un ottimo tempo di 22”23, con un vento favorevole di 2.8 m/s.

Passando al Salto in lungo Assoluto, buona prestazione e primato personale per Federico Cafasso dell'Atletica Pont Donnas che ha primeggiato raggiungendo una distanza di 6.26 metri con un vento favorevole di 2.8 m/s.