Valdostani in gara nel weekend del 27 e 28 aprile

Sabato 27, Arena Civica di Milano al Meeting Internazionale Walk & Middle Distance Night ottimi tempi per Diego Yon (Pont Donnas) impegnato nei 2000m siepi che si posiziona 9° con il primato personale di 6’04”24, e per Lorenzo Brunier (GP Alpi Apuane) anche lui alla miglior prestazione personale, ma nei 5000m chiusi in 13’56”09 (12°). Nei 1500 m femminili Sara D’Aprile (pol. Sant Orso) conclude in 5’13”27 (59ª)

Domenica 28 alla 17ª Lago Maggiore Half Marathon Mathieu Courthoud (Pont Saint Martin) conclude in 1h17’54” (13° assoluto).

A Mondovì alla “10ª Festa dell’Atletica” in gara molti atleti dell’Atletica Cogne Aosta che fanno registrare buone prestazioni con molti PB: nei 400Hs H84 Matteo Pagliarin arriva 2° in 59”03 che gli vale come minimo per i Campionati Italiani Allievi, nei 400Hs H91 Marco Lanteri migliora fino a 1’02”75. PB anche per gli ottocentisti Etienne Mapelli(2’05”59) al maschile e al femminile per Martina Milani(2’20”09) e Sophie Vallet(2’38”1); per l’Atletica Sandro Calvesi Elisabetta Munari vince la gara dei 400hs, Mattia Rodà Savoini negli 800m chiude al 1° posto e Jean-Marie Robbin (Atl. Biotekna) vince la gara dei 400hs nella sua prima uscita di stagione sulla distanza.

Numerosa presenza valdostana anche alla 21ª Riedizione Biella/Santuario di Graglia.

Nel week end della settimana del 21-28 Aprile molti valdostani sia di società valdostane che non hanno gareggiato nei primi meeting della stagione outdoor 2024.





MEETING INTERNAZIONALE WALK & MIDDLE DISTANCE NIGH T





Nella serata di Sabato 27 nell’Arena Civica di Milano si è tenuto il “Meeting Internazionale Walk & Middle Distance Night” ben noto nel mondo dell’atletica per le gare di alto livello che mette in scena da ormai 9 edizioni. Quest’anno sono scesi in pista in campo maschile: Diego Yon (2003), tesserato per Atletica Pont Donnas, sulla distanza dei 2000m con siepi, termina la sua gara al 9° posto in 6’04”24 che rappresenta la sua miglior prestazione sulla distanza e toglie al suo precedente record personale di 6’45”1, corso a Biella nel 2020, la bellezza di 41”.

Lorenzo Brunier (1996), tesserato per G.P. Parco Alpi Apuane, nei 5000m conclude la gara in 12ª posizione assoluta siglando il suo PB sulla distanza con l’ottimo tempo di 13’56”09, abbattendo così per la prima volta in carriera il muro dei 14’00”00, inoltre, il tempo rappresenta il minimo sui 5000m per il “Challenge Assoluto su Pista” posto al 14’26”00. Un’ottima stagione invernale per Brunier in continua crescita. Sempre tesserati per il G.P. Parco Alpi Apuane hanno corso sulla distanza dei 1500m Loic Proment (2004) 57° in 4”02’92 (PB) e Younes Daniele Tarhia (2001) 67° in 4”04’95 (PB). Al femminile troviamo Sara D’Aprile (2008) tesserata per la Polisportiva Sant’Orso Aosta impegnata nei 1500m e alla prima esperienza sulla distanza fa fermare il cronometro a 5’13”27 ottenendo la 59ª posizione assoluta.

LINK AI RISULTATI: https://www.fidal.it/risultati/2024/COD11318/Risultati/IndexRisultatiPerGara.html

Nella giornata di Domenica 28 Aprile si sono tenute diverse manifestazioni tra Piemonte e Lombardia.

17ª LAGO MAGGIORE HALF MARATHON

Alla 17ª Lago Maggiore Half Marathon ha partecipato Mathieu Courthoud (1994) tesserato per la A.P.D. Pont-Saint- Martin che ha concluso la gara in 1h17’54” ottenendo così la 13° posizione assoluta.

LINK ALLA CLASSIFICA: https://www.endu.net/it/events/lago-maggiore-half-marathon-2/results

MEETING REGIONALE – 10ª FESTA DELL’ATLETICA – MONDOVÌ





Al “Meeting Regionale – 10ª Festa dell’Atletica” tenutosi a Mondovì (Cuneo) la presenza valdostana è stata molto importante.

Sulla distanza dei 400 m con le barriere ad 84 cm (400hs H84) per l’Atletica Cogne Aosta ha corso Matteo Pagliarin (2007, categoria Allievi). Matteo Pagliarin conclude la gara dei 400Hs H84 in 2ª posizione con il crono di 59”03 ottenendo così il minimo di categoria Allievi fissato a 59”50 per i Campionati Italiani Allievi.

Nella stessa gara ma con gli ostacoli H 91 hanno corso Andrea Carrozzino (2006) e Marco Lanteri (2006) con i colori dell’Atletica Cogne e Jean-Marie Robbin atleta valdostano tesserato per l’ASD Atletica Biotekna. Jean-Marie Robbin alla sua prima uscita stagionale nei 400Hs H91 vince la gara in 53”20, mentre Marco Lanteri di classifica 5° con il nuovo PB 1’02”75 limando mezzo secondo dal tempo ottenuto due settimane fa a Busto Arsizio (1’03”07). Andrea Carrozzino non conclude la gara.

Nei 400hs H 76 cm ha gareggiato l’atleta della Atletica Sandro Calvesi Elisabetta Munari (2004) che vince la gara con il tempo di 1’06”92.

A livello maschile hanno gareggiato sugli 800m Gabriele Saba (2006), Daniele Di Blasi (2005), Etienne Mapelli (2007) e Andrea Aresca (2004) tesserati per l’Atletica Cogne Aosta e Mattia Rodà Savoini (1995) per l’Atletica Sandro Calvesi. La gara è stata vinta da Mattia Rodà Savoini con il tempo di 1’57”93 seguito da Gabriele Saba, 2° classificato, in 1’58”25. Si classificano rispettivamente 10° e 11° Daniele Di Blasi, alla prima esperienza sugli 800 m, con il tempo di 2’05”46 ed Etienne Mappelli che in 2’05”59 va al personale battendo il suo 2’06”64 ottenuto nel 2023. Conclude 25° Andrea Aresca con il tempo di 2’21”32.

A livello femminile hanno partecipato agli 800m Milani Martina (2007), Vallet Sophie (2005) e Vallet Sylvie (2008): tutte le 3 atlete tesserate per l’Atletica Cogne Aosta. Martina Milani arriva 3a con il nuovo PB di 2’20”09 battendo il 2’24”61 ottenuto a gennaio nelle prove Indoor. Sylvie Vallet, alla sua prima gara sulla distanza, finisce in 2’25”47 che le vale la 5a posizione. Sophie Vallet conclude 11a in 2’38”18 migliorandosi di più di un secondo dal suo precedente record del 2022 (2’39”54).

Al lancio del giavellotto 800g hanno partecipato Giovambattista Bova (1959) per l’Atletica Sandro Calvesi e Luca Biondi (2006) per l’Atletica Cogne Aosta. Luca Biondi lancia a 35,53 m il giavellotto ottenendo l’8° posto. La misura gli vale anche come PB migliorando il 35,38 m ottenuto a Donnas il 25 Aprile scorso. Bova ottiene la 10a posizione con un lancio a 20,32 m.

LINK AI RISULTATI: https://www.fidal.it/risultati/2024/REG35110/Index.htm

21ª RIEDIZIONE BIELLA/SANTUARIO DI GRAGLIA - KM. 11,3





Da segnalare anche i risultati ottenuti alla mattina di domenica 28 a Biella nella “21ª Riedizione Biella/Santuario di Graglia - Km. 11,3”. Per la Polisportiva Sant’Orso Aosta hanno gareggiato Andrea De Alessandri 1h03'31" (67° assoluto e 15° di categoria SM55), Luigi Colabello 1h04'25" (69° assoluto e 4° di categoria SM60) e Guido Casavecchia 1h23'02"" (110° assoluto e 7° di categoria SM). Per l’ASD Inrun Giorgia Ganis 1h05'55" (73ª assoluta e 6ª di categoria SF35), per l’A.P.D. Pont-Saint-Martin Mauro Buvet 54'14" (30° assoluto e 1° categoria SM60) e per la Monte Rosa Fogu Arnad Silvio Balzaretti 48'45" (12° assoluto e 1° categoria SM50).

LINK ALLE CLASSIFICHE: https://www.irunning.it/gara.php?id=42218&ts=19841