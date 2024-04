Atletica: Edileco Grand Prix Esordienti, al Crestella la prima tappa

Ha preso il via domenica 14 aprile il primo appuntamento del Grand Prix Esordienti di atletica leggera.

Al Crestella di Donnas sono stati circa un centinaio i piccoli atleti dei quattro club regionali (Pont Donnas, Cogne, Calvesi e, Saint-Christophe) che si sono sfidati nelle diverse discipline.

A supporto dell’intero circuito Grand Prix, oltre al Comitato Fidal Valle d’Aosta, è stato anche il nuovo sponsor Edileco, dal quale prende il nome la manifestazione.

Per i più piccoli non è stato solo un evento sportivo, ma soprattutto una giornata di gioco, caratterizzata dalla gioia del movimento e dalla bellezza della partecipazione.

Relativamente agli Esordienti under10, è stato proposto un triathlon con le prove dei 50 e 300 metri e del salto in lungo per il settore femminile, a cui hanno partecipato 19 atlete, con prime tre posizioni occupate da Giorgia Cuaz e Rhianna Testolin, entrambe della Cogne Aosta, e Elsa Van Houten, del Pont Donnas. In campo maschile, dove 17 sono stati i protagonisti, tripletta Calvesi con Davide Ventrice, Luca Sandi e Thibaud Mosso che hanno occupato, nell’ordine, i tre gradini del podio.

Per quanto riguarda i più piccoli, esordienti 5-8, impegnati nel triathlon con le prove dei 40 e 300 metri e del lancio del vortex, tra le femmine che hanno conquistato le prime posizioni ci sono Alice Jacquemin (Calvesi), Emilie Fontan Tessaur (Pont Donnas) e Iris Van Houten (Pont Donnas). In campo maschile, invece, i più bravi sono stati Bernard Jaccod (Calvesi), Kiliam Barini (Saint Christophe) e Gabriel Jotaz (Calvesi).