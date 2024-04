Edileco GrandPrix Ragazzi e Cadetti – 2ª prova + Gare di contorno cat. Assolute

Giovedì 25 aprile, al Crestella di Donnas si è tenuta la 2ª prova del GrandPrix Edileco dedicata alle categorie Ragazzi/e e Cadetti/e.

In una giornata caratterizzata dal forte vento e con temperature tutt’altro che primaverili, per le categorie ragazzi in programma il triathlon con 60hs, salto in lungo e getto del peso, invece per le ragazze il triathlon composto da 60hs, salto in alto e lancio del vortex.

Tra i Ragazzi, tra i valdostani, sale su 2° gradino del podio Alessandro Bois con 1319 punti (11”38, 3m27 e 8m83) e 5° posto assoluto. A seguire 4° Giorgio Debernardi, 1254 pt. (9° assoluto); 8° Matteo Debernardi, 1077 pt. (13° assoluto); 9° Julien Becquet, 1073 pt. (14° assoluto); 11° Gianmarco

Ferrandoz, 903 pt. (16° assoluto); 14° Leonardo Renda, 650 pt. (19° assoluto).

Tra le ragazze a completare il podio valdostano 2ª Eleonora Dellio, 1935 punti (10”29, 1m18, 28m56) e 5ª assoluta e 3ª Ilaria Testolin, 1918 punti (10”58, 1m27, 26m01) e 6ª assoluta. A seguire: 6ª Maria Navarretta, 1601 pt. (10ª assoluta); 13ª Alaa Koussaimi, 1255 pt. (22ª assoluta); 15ª Viola Jacquin, 816 pt. (24ª assoluta); 16ª Joan Elisabeth Millet, 496 pt. (26ª assoluta).





Nelle categorie Cadetti/e nei 300m al femminile, nonostante il forte vento contrario nel primo rettilineo, Chiara Graziano si è migliorata con il suo nuovo personal best di 47”85 (prec. 48”58) e classificandosi al 14° posto. Altro miglioramento per Amelia Dovina con 48”06 (prec. 49”38) e 16° posto; a seguire 19ª Martina Saroglia con 49"27, 20ª Elisabetta Berlier con 50"88 e 22ª Letizia Saba con 52"53 (PB, prec. 56”90).

Al maschile, un ottimo 5° posto per Gabriel Spensatello con 42"01 e 10° Gabriele Mappelli con 44"05 Passando al mezzofondo, nei 2000m, 3ª Francesca Milani con 7'49"95 e 4ª Martina Mancini con 8'47"05. Nei 5 giri di pista, al maschile bravo Mohamed Alaa Saib con 7'33"30 si aggiudica il 3° posto. Spostandoci ai concorsi, nel lancio del giavellotto da 600gr 8° Gabriel Spensatello con 22m38 e al femminile, con l’attrezzo da 400g, 13ª Nicole Dal Mut con 13m22.

Nella pedana del salto in lungo molti miglioramenti da parte dei nostri atleti. 10ª Nicole Dal Mut con 4m37 (PB, prec. 3m90), 11ª Chiara Graziano con 4m34 (PB, prec.4m20), 18ª Elisabetta Berlier con 3m92 (PB, prec. 3m04), 26ª Letizia Saba con 3m53, 27ª Giulia Varone con 3m45 e 29ª Giulia Blanc con 2m47. Per la categoria Cadetti, 12° Francesco Bois con 4m70 che si migliora di 15cm e 14° Gabriele Mappelli con 4m25.





Nella giornata, in programma anche delle gare di contorno per le categorie assolute.

Nei 200m Uomini bene i nostri ragazzi che si migliorano tutti: 13° Mattia Berlier con 23"64 (+2.2 m/s), 15° Andrea Carrozzino con 23"98, 17° Luca Biondi con 24"04 (+2.5 m/s), 18° Matteo Pagliarin

con 24"15 (+2.5 m/s), 23° Marco Lanteri con 24"95 (+2.5 m/s).

Nel giavellotto da 800gr Uomini, 3° Marco Lanteri che si migliora con la misura di 35m39 (precedente 33m49), primato personale anche per Luca Biondi con 35m38 (prec. 34m30) e 4° classificato e 5° Tommaso Anro' con la misura di 25m18.

Nel lancio del martello da 3kg per la categoria Allieve, vince Eleonora Zoja con la misura di 37m14, invece con l’attrezzo da 4kg per la categoria Promesse, vince Giulia Aresca con 40m21.

Nella pedana del salto in lungo, miglioramento per Alessia Blanc che atterra a 4m28 (precedente 4m10) e 11° posto e 18ª classificata Ndeye Maty Thiam con 3m19. Al maschile invece netto miglioramento per Leonardo Marana che si migliora di ben 46cm saltando 5m96 vicinissimo ai 6m e terzo posto conquistato. Molto bene anche Mattia Mancini che si migliora più di mezzo metro e si piazza al 4° posto con la misura di 5m74.

Link ai risultati









DOMENICA 28 APRILE





Mondovì – 10ª Festa dell’Atletica

MINIMO PER I CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI PER MATTEO PAGLIARIN NEI 400hs





Domenica 28 aprile, a Mondovì (CN) nella Pista “Fantoni - Bonino” ancora miglioramenti per i nostri atleti delle categorie assolute.





Primi a scendere in pista sono stati gli ostacolisti. Pomeriggio iniziato con il botto con i 400hs H84 Allievi, dove Matteo Pagliarin con il tempo di 59”03 migliora nettamente il tempo siglato l’anno scorso a Busto Arsizio di 1’01”29 e strappa il pass per i Campionati Italiani Allievi in programma dal 5 al 7 luglio a Molfetta (BA).

A seguire i 400hs Uomini, con le 10 barriere a 91cm, bene anche Marco Lanteri che conclude al 5° posto abbassando il suo primato personale a 1’02”75. In gara anche Andrea Carrozzino che purtroppo ha avuto dei problemi nella ritmica tra gli ostacoli e non ha concluso la gara.





Sempre al maschile, ma nel lancio del giavellotto da 800gr, 8° Luca Biondi con 35m53 e migliora di 20cm il lancio fatto pochi giorni fa a Donnas.





Negli 800m 3ª classificata Martina Milani con 2’20”09, tempo che migliora di 4 secondi il suo precedente primato personale. Prima esperienza sui 2 giri di pista per Sylvie Vallet che chiude al 5°





posto con un buon 2’25”47. A seguire un altro miglioramento di oltre 1” per Sophie Vallet che si piazza al 12° posto con 2’38”18.





Al maschile, negli 800m 2° posto per Gabriele Saba 1’58”25, 10° Daniele Di Blasi che chiude il suo primo 800m in 2’05”46, a seguire 11° Etienne Mapelli sigla il suo nuovo PB in 2’05”59 e 25° Andrea Aresca in 2’21”32.





Link ai risultati