Prima tappa Edileco GrandPrix Ragazzi e Cadetti

Al primo appuntamento outdoor dell’Edileco Grand Prix Ragazzi e Cadetti, tenutosi al Crestella di Donnas, hanno partecipato oltre un centinaio di giovanissimi. Oltre alle prestazioni delle categorie giovanili si sono svolte sette gare aperte agli assoluti: 100, 400, 1500m, alto, triplo, peso e 4x400. Per questa stagione il Gran Prix è affiancato al marchio Edileco. Nel Triathlon Ragazzi, tre le prove in programma tra 60mt, 600mt e Vortex, mentre le Ragazze hanno gareggiato nei 60mt, 600mt e lungo. In campo femminile la migliore è stata Ilaria Testolin (Cogne) che ha collezionato 1904 punti. In seconda posizione ha concluso Mya Canalini (Calvesi) che ha chiuso con 1896 punti. La terza piazza, tra le 38 partecipanti, è andata a Greta Giachino (Saint-Christophe) che ha totalizzato 1753 punti. Tra i maschi la palma del migliore è andata a Ares Solovyov (Calvesi) che ha vinto con 1622 punti. In seconda posizione ha concluso Alessandro Bertucci (Pont Donnas) con 1214 punti. La terza posizione valdostana (quinto assoluto) è andata a Andrea Fiocchini (Calvesi) con 1009 punti.

Tra i Cadetti/e le nove prove in programma sono state 80mt, 300hs, 1000mt, marcia, Alto, Triplo, Peso e 4x100. Nella competizione degli 80 metri categoria Cadette, Mia Zabaite dell'Atletica Sandro Calvesi ha ottenuto la medaglia d'oro con una bella prestazione cronometrando 11”29. Alle sue spalle, Alice Abate dell'Atletica Pont Donnas si è aggiudicata la medaglia d'argento con un tempo di 11”34. Nonostante le difficili condizioni meteorologiche, -3 m/s di vento contro, queste giovani atlete hanno dimostrato una notevole determinazione.

Elisa Lorenzini

Nella stessa categoria al maschile, Emilien Ronc dell'Atletica Pont Donnas ha conquistato la vetta del podio con un tempo di 10”19. Al terzo posto si è piazzato Andre' Borettaz, anch'egli dell'Atletica Pont Donnas, con un tempo di 10”42. La competizione dei 300 metri ostacoli categoria Cadette ha visto trionfare Carlotta Giovanetto dell'Atletica Pont Donnas, che ha dominato la gara con una prestazione eccezionale registrando un tempo di 45”24, migliorando il suo record regionale di 45”54 (registrato a Caorle lo scorso anno). Al secondo posto si è classificata Carola Rosazza Buro dell'Atletica Sandro Calvesi, con un tempo di 51”55.

La competizione dei 300 metri ostacoli maschili ha visto Christophe Vierin dell'Atletica Sandro Calvesi salire sul gradino più alto del podio, segnando un tempo di 49”26. Al secondo posto si è piazzato Gabriele Mappelli dell'Atletica Cogne Aosta, con un tempo di 50”01, seguito da Federico Gaggioli, anch'egli dell'Atletica Cogne Aosta, che ha conquistato il terzo posto con un tempo di 51”87. Nella sfida dei 1000 metri, Julie Truc dell'Atletica Cogne Aosta ha primeggiato con una buona performance, completando la distanza in 3 minuti e 24 secondi. Sul secondo gradino del podio si è piazzata Annachiara Rolfini dell'Atletica Pont Donnas, con un tempo di 3 minuti e 25 secondi, mentre Francesca Milani, anche lei dell'Atletica Cogne Aosta, ha conquistato il terzo posto con un tempo di 3 minuti e 26 secondi. Nella competizione dei 1000 metri maschili, Matteo Apollonio dell'A.S.D. G.A.O. Oleggio ha conquistato il primo posto completando la distanza in 2 minuti e 46 secondi. Sul secondo gradino del podio si è piazzato Emilien Ronc dell'Atletica Pont Donnas, che ha registrato un tempo di 2 minuti e 55 secondi, seguito dai valdostani Christophe Vierin e Fabio Stefano Pallais, entrambi dell'Atletica Sandro Calvesi, che si sono classificati rispettivamente al quarto e quinto posto con tempi di 2 minuti e 56 secondi e 2 minuti e 57 secondi. Nella competizione di marcia femminile sui 3000 metri, Margot Pitet, unica atleta in gara, dell'Atletica Pont Donnas ha marciato in 20 minuti e 57 secondi. Nel salto triplo, Francesca Ticchio dell'Atletica Pont Donnas ha ottenuto il terzo posto con un salto di 9.45 metri. Al quarto posto si è piazzata Chiara Graziano dell'Atletica Cogne Aosta con un salto di 9.26 metri, mentre al quinto posto si è classificata Martina Mancini, anch'essa dell'Atletica Cogne Aosta, con un salto di 9.11 metri.

Nella gara di salto triplo maschile, Edoardo Lingeri dell'Atletica Pont Donnas si è aggiudicato il primo posto con un salto di 10.89 metri. Al secondo posto si è classificato Francesco Bois dell'Atletica Cogne Aosta, con un salto di 10.39 m. Il terzo posto è stato conquistato da Christian Ropele dell'Atletica Sandro Calvesi, che ha segnato 9.42 metri. Nell’alto Cadette, Carlotta Giovanetto dell'Atletica Pont Donnas si è distinta conquistando il secondo posto con un salto di 1.40 metri. Martina Saroglia dell'Atletica Cogne Aosta e Abigail Martinet dell'Atletica Sandro Calvesi si sono entrambe classificate al quarto posto, raggiungendo un'altezza di 1.30 metri.

Diego Yon

Al maschile, Andre' Borettaz dell'Atletica Pont Donnas si è distinto conquistando il primo posto con un'ottima prestazione, raggiungendo l'altezza di 1.62 metri. Al secondo posto si sono classificati ex aequo Tobia Boldrini dell'Atletica Sandro Calvesi e Mohamed Alaa Saib dell'Atletica Cogne Aosta, entrambi con un salto di 1.40 metri. Nel lancio del disco da 1 kg, categoria Cadette, Nicole Dal Mut dell'Atletica Cogne Aosta si è classificata al quinto posto con un lancio di 16.29 metri. Al sesto posto si è piazzata Letizia Saba, anche lei dell'Atletica Cogne Aosta, con un lancio di 13.98 metri. Al maschile, nel disco da 1.5 kg, al terzo posto, ex aequo, si sono piazzati Joel Pitet dell'Atletica Pont Donnas e Yuri Luca Luciano dell'Atletica Sandro Calvesi, entrambi con un lancio di 23.66 metri e 23.68 metri rispettivamente. Nella competizione di lancio del peso Cadette da 3 kg, Doriane Manidom Tchagou dell'Atletica Sandro Calvesi si è classificata al terzo posto con un lancio di 8.95 metri. Al quinto posto si è piazzata Miriam Colosimo dell'Atletica Pont Donnas con un lancio di 7.35 metri, mentre al sesto posto si è classificata Alessia Colosimo, anche lei dell'Atletica Pont Donnas, con un lancio di 6.82 metri. Al maschile, peso da 4 kg, Gabriel Spensatello dell'Atletica Cogne Aosta si è classificato al secondo posto con un lancio di 10.45 metri. Al terzo posto si è piazzato Filippo Lingeri dell'Atletica Pont Donnas con un lancio di 9.88 metri. Al quinto posto si è classificato Federico Gaggioli dell'Atletica Cogne Aosta, con un lancio di 7.01 metri. Nella staffetta 4x100 Cadette, l'Atletica Pont Donnas ha conquistato il primo posto: le atlete Alice Abate, Francesca Ticchio, Emilie Cretaz e Carlotta Giovanetto hanno collaborato per raggiungere il tempo di 52”54 secondi. Al secondo posto si è classificata l'Atletica Sandro Calvesi, con le atlete Magali Cuneaz, Carola Rosazza Buro, Abigail Martinet e Mia Zabaite, che hanno completato la staffetta in 55”13 secondi.

Al terzo posto si è piazzata l'Atletica Cogne Aosta, rappresentata da Martina Saroglia, Amelia Dovina, Nicole Dal Mut e Chiara Graziano, con un tempo di 55”92 secondi. Nella staffetta 4x100 maschile, l'Atletica Pont Donnas ha dominato la gara, conquistando il primo posto. Gli atleti Filippo Lingeri, Edoardo Lingeri, Andre' Borettaz ed Emilien Ronc hanno collaborato per raggiungere un tempo di 48”97 secondi. Al terzo posto si è classificata l'Atletica Cogne Aosta, con gli atleti Gabriel Spensatello, Francesco Bois, Gabriele Mappelli e Niccolo' Statti, che hanno completato la staffetta in 52”61 secondi. Al quarto posto si è piazzata l'Atletica Sandro Calvesi, rappresentata da Christian Ropele, Tobia Boldrini, Yuri Luca Luciano' e Tobias Colajanni, con un tempo di 54”20 secondi. Spostandoci alle categorie assolute, nella gara dei 400 metri femminili, Lucrezia Meloni dell'Atletica Sandro Calvesi ha conquistato il primo posto con un tempo di 1 minuto e 3 secondi. Al terzo posto si è classificata Elisa Lorenzini, anch'essa dell'Atletica Sandro Calvesi, con un tempo di 1 minuto e 6 secondi. Al maschile, Matteo Pagliarin dell'Atletica Cogne Aosta ha siglato un tempo di 54”98, garantendosi così il terzo posto. Al quinto posto si è piazzato Enea Perfetti dell'Atletica Pont Donnas, con un tempo di 57”96. Nella gara dei 100 metri, l'atleta Elisa Lorenzini dell'Atletica Sandro Calvesi ha dominato la pista, guadagnando il primo posto con una prestazione di 13”33, nonostante il vento contrario di -2.9 m/s. Al quarto e quinto posto si sono classificate rispettivamente Jade Porceillon e Giada Borney, entrambe dell'Atletica Pont Donnas, con tempi di 13”53 e 13”81. In campo maschile, Maurizio Pascale dell'Atletica Sandro Calvesi ha raggiunto il terzo posto, registrando un tempo di 12”13 nonostante il vento contrario di -3.9 m/s. Al quarto posto si è piazzato Mattia Berlier dell'Atletica Cogne Aosta, con un tempo di 12”22. Allo stesso modo, Samuel Zilio, anch'egli dell'Atletica Cogne Aosta, ha completato la gara con un tempo di 13”06, ottenendo l'ottavo posto. Nella competizione dei 1500 metri maschili, Diego Yon dell'Atletica Pont Donnas ha conquistato il primo posto con un tempo di 4 minuti e 9 secondi. Al secondo posto si è classificato Niccolò Giovanetto, sempre dell'Atletica Pont Donnas, con un tempo di 4 minuti e 21 secondi, mentre al terzo posto si è piazzato Etienne Verraz dell'A.P.D. Pont-Saint-Martin, con un tempo di 4 minuti e 22 secondi.

Ilaria Testolin

Nella staffetta 4x100 femminile, la squadra dell'Atletica Pont Donnas ha conquistato il primo posto. Le atlete Isabella Germano Ravina, Sophie Yon, Giada Borney e Jade Porceillon hanno tagliato il traguardo con un tempo di 52”94. Al secondo posto si è classificata la squadra dell'Atletica Sandro Calvesi, composta da Sophie Verthuy, Giulia Leccia, Giorgia Abbate ed Elisa Lorenzini, che hanno completato la staffetta in 54”69. Nella competizione di salto triplo femminile, Alice Lingeri dell'Atletica Pont Donnas ha conquistato il primo posto con un salto di 10.68 metri, con un vento favorevole di +5.2 m/s. Al terzo posto si è piazzata Anna Sarboraria dell'Atletica Sandro Calvesi, con un salto di 10.02 metri. Eleonora Zoja dell'Atletica Cogne Aosta ha raggiunto il quarto posto con un salto di 9.72 metri. Al maschile, al secondo posto si è classificato il primo valdostano Federico Cafasso dell'Atletica Pont Donnas, con un salto di 13.28 metri, accompagnato da un vento di +3.7 m/s. Al terzo posto si è piazzato Mattia Mancini dell'Atletica Cogne Aosta, con un salto di 11.76 metri, con un vento di +3.3 m/s. Nella competizione di salto in alto femminile, Jade Porceillon dell'Atletica Pont Donnas ha conquistato il primo posto raggiungendo un'altezza di 1.53 metri. Al terzo posto si è piazzata Anna Sarboraria dell'Atletica Sandro Calvesi, con un salto di 1.30 metri. Al maschile, Leonardo Marana dell'Atletica Cogne Aosta ha raggiunto un'altezza di 1.70 metri, guadagnandosi il quinto posto. Nella competizione di lancio del peso femminile con un peso di 4 kg, Giorgia Abbate dell'Atletica Sandro Calvesi ha raggiunto una distanza di 7.80 metri.