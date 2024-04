2° Meeting Regionale Giovanile Mercurio - Prima gara outdoor per i nostri ragazzi

Domenica 7 aprile, a San Pietro Mosezzo (NO), un gruppo di nostri atleti della categoria ragazzi/e (12-13 anni) ha partecipato alle prime gare outdoor.

Subito molto bene Eleonora Dellio, che si è qualificata per la finale dei 60m vincendola con il tempo di 8"4, stabilendo così il suo nuovo primato personale. Eleonora si è poi piazzata sul terzo gradino del podio nella gara dei 60hs.

Tra le ragazze, anche Jacquin Viola ha stabilito il suo nuovo primato personale con 9"8. Garino Giorgia ha migliorato sia il tempo sui 60m, registrando 10"1, sia nella gara dei 60hs con 12"3.

Si sono migliorate anche nei 60m Zoja Elisabetta (10"5) e Millet Joan Elisabet (10"6). Invece, Chapel Noemi ha sfiorato il suo record personale nel getto del peso, raggiungendo la misura di 6m32.

Solo un ragazzo ha preso parte alla trasferta, Renda Leonardo, che ha migliorato il suo tempo nei 60m con 10"1 e ha incrementato di 70cm il suo precedente primato personale nel getto del peso.

Non possiamo che essere soddisfatti dell'inizio della stagione in pista per i nostri ragazzi. BRAVISSIMI! Di seguito i risultati delle ragazze e dei ragazzi:

60 piani ragazze:

1ª Dellio Eleonora - 8"4 (batteria 8"6)

15ª Jacquin Viola - 9"8

19ª Garino Giorgia - 10"1

20ª Zoja Elisabetta - 10"5

21ª Millet Joan Elisabeth - 10"6

23ª Chapel Noemi - 13"2

60hs Ragazze:

3ª Dellio Eleonora - 10"7

11ª Garino Giorgia - 12"3

Peso 2kg Ragazze:

11ª Chapel Noemi - 6m32

14ª Jacquin Viola - 5m94

19ª Zoja Elisabetta - 4m77

20ª Millet Joan Elisabeth - 4m63

60m Ragazzi:

14° Renda Leonardo - 10"1





Peso 2kg Ragazze:

9° Renda Leonardo - 7m23