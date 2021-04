Atletica: Elisabetta Munari,una valdostana tenace

Classe 2004, 17anni tra pochi giorni, tesserata per l’Atletica Calvesi, Elisabetta Munari ha conquistato sabato 24 e domenica 25 aprile al Comunale di Alessandria il titolo regionale di Eptathlon Allieve completando l’impegno e collezionando 3892 punti.

Unica valdostana in gara si è prodotta in un impegno che ha previsto sette prove in due giorni, collezionando alcune prestazioni d’interessante livello. En plein di primati personali nella prima giornata. L’esordio è stato subito con il botto, con un importante miglioramento nel personale dei 100hs, correndo per la prima volta sotto i 15 secondi, con un 14”68 che, nonostante il vento contrario (-1.1) le ha consegnato la vittoria della prova.

Un riscontro che la pone da subito tra le migliori interpreti nazionali della categoria Allieve e che migliora il 15”21 della passata stagione. Miglioramento anche dal settore velocità dove nella prova dei 200 l’atleta seguita da Patrick Ottoz ha chiuso in 27”10 (vento -0.2) abbassando concretamente il precedente pb di 27”96.

Anche dal salto in alto giunge il nuovo primato personale, con un salto valido a quota 1m53 che incrementa di 4cm (precedente 1m49) la sua migliore performance. Nuovo record personale anche nel getto del peso (3kg), certamente la disciplina meno premiante, dove l’attrezzo lanciato a 7m61 le permette comunque un incremento di oltre 1mt dal suo personale best (precedente 6m52).

2617 i punti collezionati dalla 17enne di Saint-Marcel nella prima giornata di fatiche. La seconda giornata non è stata altrettanto performante. Partenza con il salto in lungo, dove il primato personale cade, con un miglioramento di 1cm, atterrando a 4m63.

14m27 nel lancio del giavellotto (gr500), una prestazione provata per la prima volta, così come gli 800 metri, impegno conclusivo per la giovane di Saint-Marcel che si è comunque ben comportata, nonostante abbia patito la fatica, completando i due giri in 2’35”07.

