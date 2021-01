Sci velocità: A Gavarnie, in Francia, prime tre gare CdM

Comincia da Gavarnie, in Francia, la Coppa del mondo di sci velocità, con tre tappe che daranno già una prima idea delle forze in campo per la stagione.

Il dt azzurro Alberto Monticone ha convocato Simone e Ivan Origone e Valentina Greggio, oltre a Samuele Capello e Jean Daniel Pession.

La prima gara, maschile e femminile, sarà venerdì 22 gennaio, e sarà seguita dalle altre due tappe sabato 23 e domenica 24 gennaio. Nelle stesse giornate si terranno anche le gare Fis per la categoria S2.