Fondo: Parte il "Ruka Nordic" con sette azzurri. Pellegrino: "La sprint rimane l'obiettivo prioritario". De Fabiani: "Punto su Tour de Ski e Mondiali"

E' tutto pronto a Ruka per il "Ruka Nordic" che apre la stagione dello sci di fondo. In programma nella località finlandese tre gare: si parte venerdì 27 novembre con una sprint in tecnica classica (finali a partire dalle ore 12.30 italiane), si continua sabato 28 nvoembre con una 10 km femminile (ore 9.40) e una 15 km maschile sempre in alternato (ore 12.45)mbre con una 10 km femminile (ore 11.50) e una 15 km maschile (ore 12.50) in tecnica libera. L'Italia sarà rappresentata da sette atleti: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli, Greta Laurent, Lucia Scardoni e Anna Comarella.



Le parole di presentazione sono arrivate naturalmente a Pellegrino: "Sarà la mia ennesima Ruka di inizio stagione - spiega il valdostano -, rispetto al passato questo è forse l'anno nel quale arrivo con i maggiori punti interrogativi, che spero di sostituire con punti esclamativi. Le sensazioni sono buone, finchè non vedo la classifica non so dire francamente cosa aspettarmi. E' stata una preparazione particolare cominciata prima perchè la scorsa stagione è finita come sappiamo, a cui è seguito uno stop di mezza estate per un problema fisico risolto e un autunno un po' diverso rispetto al solito.

La pista è la stessa di sempre e la conosco bene, sicuramente gareggerò sabato nella 15 km in tecnica classica e probabilmente domenica nla 15 km in tecnica libera, ma la mia concentrazione soprattutto è sulla sprint di venerdì. Dopo cinque anni consecutivi in cui sono finito sul podio finale, l'anno scorso sono arrivato quarto e un po' mi brucia ancora, quest'anno farò ancora maggiore attenzione nella mia specialità, perchè tornare molto in alto".



Acge De Fabiani si presenta con le carte in regola per una tre giorni da protagonista. "In Finlandia abbiamo svolto un buon lavoro senza troppi intoppi - racconta -. Il mio stato fisico sembra essere migliore rispetto a un anno fa, quando la schiena aveva condizionato tutta la stagione passata. Nello scorso fine settimana abbiao svolto una serie di test con altre nazioni che ci sono servit parecchio, già dalla sprint di venerdì punto a superare il taglio e poi avanzare il più possibile nell'eliminazione diretta, poi penserò alle gare sulla distanza.

Gli obiettivi staginali sono due: puntare alla classifica nel Tour de Ski e poi i Mondiali di Oberstdorf, che si svolgeranno su una pista che in passato mi ha regalato soddisfazioni incredibili".