Sotto un caldo sole estivo, è stato Renato Rollet il vincitore, oggi sabato 4 luglio al Golf Club Aosta Arsanières, della prima gara stagionale di Circolo su 9 buche, gara Stableford categoria unica.

Secondo posto per Maurizio Vicentini, per le Ladies, Giulia Coquillard la migliore con un terzo piazzamento assoluto seguita al quarto posto in classifica netta da Susy Cuneaz. Solo dodicesimo il 'mattatore' Edi Avoyer.

Qui sotto le classifiche Netta e Lorda