Ginnastica: Stagione nera per la charvensolen Alexia Angelini

E' un periodo agonistico da dimenticare per la giovane campionessa valdostana di ginnastica artistica Alexia Angelini. La stagione 2019/2020 di serie A del Gal Lissone, la squadra dove la 'stella' di Charvensod tre anni fa è emigrata dalla Gym Aosta, è risultata la peggiore di sempre e ora la società sportiva rischia la retrocessione in B.

L'undicesimo posto ottenuto domenica scorsa al Master di Ancora in una classifica di 12 squadre e prima ancora la nona posizione al Campionato Gold di Firenze hanno fatto precipitare le atlete del Lissone al terzultimo posto della classifica generale. Troppe e importanti defezioni in squadra, una preparazione atletica giudicata troppo 'sufficiente' da molti osservatori e un calo di rendimento fisico sono alla base della disfatta.

Alexia domenica ha provato, insieme alle compagne, a tenere alto il ranking del Lissone ma troppi errori alla trave e ai cerchi hanno comportato un risultato a dir poco deludente. Il miglior risultato è stato registrato nel volteggio, gara in cui due ginnaste piemontesi del Gal Lissone sono riuscite a evitare l'ultimo posto in classifica di competizione. Ma la strada per risalire, quando mancano tre appuntamenti alla fine del campionato, sembra molto tortuosa.