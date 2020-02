Ginnastica: La Gym Aosta rientra da Chivasso senza podi

Domenica 9 febbraio, a Chivasso, si è svolta la 1° prova del “Campionato Individuale Silver” di ginnastica ritmica, livello tecnico LC, per le categorie “junior” e “senior”. Per la Gym-Aosta sono scese in pedana 7 ginnaste, che hanno presentato esercizi al cerchio e alla palla.

Qui di seguito i risultati, suddivisi per categoria

JUNIOR 1

24 Elisa Bérard 19.05

29 Arianna Cossu 18.00

JUNIOR 2

24 Arianna Stuffer 19.30

SENIOR 1

20 Beatrice Stuffer 19.20

31 Alice Verduci 17.625

3 Emilie Jordan 17.05

SENIOR 2

1 Maya Marcoz 18.55